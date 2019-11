Scegliere la migliore azienda per creare un’app fatta bene

Vuoi lanciare nuovi servizi e prodotti legati al tuo brand? Creare un’app con cui i tuoi clienti possano usufruire della tua offerta è sicuramente un vantaggio competitivo nel mercato contemporaneo. Ormai, da una decina di anni a questa parte, tutti ci siamo abituati ad utilizzare quotidianamente una o più app sui nostri smartphone, pensate all’importanza che ha assunto WhatsApp, e per le funzioni più disparate.

Scegliere di sviluppare una app aziendale rappresenta un investimento solido e capace di garantire:

Facilità di utilizzo

Fidelizzazione dei clienti

Accesso rapido ai servizi dedicati ai clienti

La funzione di una app è strettamente connessa alla tipologia di realtà che rappresenta ed è molto diversa rispetto a quella di un sito web. Questo è un punto molto importante che dovrai tenere a mente quando ti rivolgerai ai professionisti che si occuperanno dello sviluppo della tua app.

Ora vediamo le caratteristiche delle app e tutti i vantaggi che per te e per la tua attività.

Le app e la crossmedialità

Le applicazioni rappresentano un ulteriore passo avanti in quella che viene comunemente definita cross-medialità, ossia la possibilità di veicolare un messaggio attraverso diversi canali di comunicazione o piattaforme.

Il messaggio in questione rappresenta il brand dell’azienda e può essere veicolato in tante diverse modalità. Tra queste vi sono le app, spot pubblicitari e molto altro ancora. L’obiettivo finale è la sponsorizzazione di servizi e/o prodotti di cui potrà usufruire il tuo cliente.

In base alla sua funzione, la app può essere utilizzata per effettuare acquisti di prodotti e/o servizi oppure può essere abbinata al prodotto acquistato. Basti pensare alle app in dotazione all’interno di uno smartphone. In occasione di campagne marketing particolari, come concorsi a premi ad esempio, le aziende spesso scelgono di far sviluppare app secondarie legate all’evento.

Qualunque sia il suo scopo ultimo, la app deve garantire all’utente immediatezza e facilità di utilizzo.

Per un’applicazione che soddisfi tutte le tue esigenze, però, devi trovare l’agenzia giusta con cui svilupparla.

Ma quale?

Come trovo l’agenzia giusta per creare un’app?

Nel momento in cui avrai necessità di sviluppare un’idea di business aziendale legata a un’app, dovrai necessariamente rivolgerti a un team di esperti. Se non sai dove rivolgerti puoi sempre fare una ricerca su Google sfruttando parole chiave come iOS e Android. “Migliori sviluppatori app Android” e “migliori sviluppatori app iOS” andranno benissimo.

Non sempre però i primi risultati di Google sono anche i migliori in termini di qualità. Per questo, se hai il desiderio di realizzare un investimento ben fatto potresti appoggiarti a una delle seguenti piattaforme:

Appfutura

Attività delle app

Clutch.co

GoodFirms.co

Attraverso queste piattaforme potrai entrare in contatto con alcune aziende che si occupano di creazione di app per aziende. Se decidi di utilizzare questo sistema, contattane più di una per sapere come lavorano, cosa possono garantirti e anche semplicemente farci due chiacchiere e capire se ti ci potresti trovare bene.

Ma sei ancora indeciso se affidarti ad un freelance o ad un’agenzia?

Di seguito analizziamo le tue soluzioni così potrai scegliere quella che fa al caso tuo.

È consigliabile assumere uno sviluppatore di app freelance?

Nel caso in cui, per questioni di budget, tu preferissi rivolgerti a uno sviluppatore freelance, vale lo stesso discorso delle agenzie. Un buon rating è fondamentale per garantirti un investimento valido. Rivolgendosi a qualcuno senza referenze specifiche rischieresti non solo una spesa inutile, ma anche un danno per l’immagine della tua azienda se la app dovesse funzionare male.

Che cosa posso domandare a un’agenzia che sviluppa app?

Prima di ingaggiare qualunque agenzia o libero professionista è consigliabile fare una piccola lista delle realtà che fanno al caso tuo e contattarle tutte. In questo modo potrai rivolgere a queste qualunque tipo di domanda anche relativamente al costo, per capire chi può offrirti quello che stai cercando.

Fare molte domande sin da subito è il modo migliore per comprendere se i professionisti con cui stai parlando sono in grado di sviluppare o meno la tua idea di app.

Un consiglio: mostrati sempre preparato e curioso così da poter fare le tue valutazioni nel migliore dei modi.

Ecco alcune domande che potresti porre a un’agenzia che sviluppa app:

Mi garantisci che, una volta ultimato lo sviluppo, la app costituirà un valore aggiunto per gli utenti?

Sembra una domanda molto banale, eppure in base alla risposta potrai scoprire se la realtà con cui stai parlando condivide o meno la tua stessa visione.

Puoi suggerire modifiche o nuove funzionalità per la mia app?

Come imprenditore saprai benissimo quanto sia importante restare al passo coi tempi; in questo senso la tua app dovrà essere lo specchio del tuo brand. Un’agenzia innovativa, ricca di idee nuove e costantemente sul pezzo sarà un partner eccellente per migliorare la tua app.

Hai mai sviluppato con successo un progetto simile al mio?

Capire se un’agenzia ha lavorato con successo a un progetto simile al tuo, o comunque appartenente allo stesso settore, ti aiuta a identificare meglio i professionisti competenti.

Ultimo, ma non meno importante, quanto costa sviluppare un’app?

I costi di progettazione e sviluppo di un’app sono estremamente variabili e connessi alla tipologia stessa del progetto. Se l’agenzia in questione ti parla di costi senza chiederti maggiori informazioni sulla tua applicazione, allora c’è qualcosa che non va.

Per poter avere un preventivo devi fornire maggiori dettagli agli esperti perché altrimenti il range di prezzo resterebbe troppo vasto.

Ti interessa sapere di più in merito?

Di cosa si occupa Nextre Engineering?

Se ti interessa saperne di più puoi rivolgerti a Nextre Engineering, il suo team di esperti saprà chiarirti le idee, anche sulla questione costo, se stai pensando di creare un’app.

Grazie a una solida esperienza maturata nel settore per oltre 15 anni, Nextre Engineering si mette a tua completa disposizione per sviluppare qualunque tipo di applicazione aziendale ponendosi l’obiettivo di rispondere in modo fedele ai tuoi obiettivi di marketing.

In base alle tue esigenze potrai richiedere di creare un’app pensata per l’acquisto diretto di servizi o prodotti, oppure legata a eventi speciali e promozioni, ma anche molto altro ancora. Ovviamente il costo della app varia in base alla tipologia e alla complessità di quest’ultima.

Tra le tipologie più richieste vi sono:

App gioco

App vendita e servizi (es. banca, e-commerce, prenotazione viaggi)

App social network

App salute

Nextre Engineering è in grado di sviluppare app sia per sistemi operativi Android, iOS e Windows Phone, realizzando applicazioni di tipo ibrido e nativo. Anche in questo caso il costo finale può variare in base al tipo di sistema operativo scelto oppure alla scelta di tutti e tre, ma anche dei due principali.

Una volta completato lo sviluppo della tua app, i tecnici di Nextre Engineering restano al tuo servizio per eventuali servizi di migliorie, aggiornamenti e risoluzione problemi.

