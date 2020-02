Scheletro gigante scoperto in Scozia: si tratta dell mostro di Loch Ness?

Dopo una forte tempesta che in questi giorni si è abbattuta in Scozia, i forti venti hanno fatto emergere uno scheletro gigante sulla costa scozzese. Sul web si discute su ciò che questa creatura potrebbe essere stata. Si dice che la foto in questione sia stata scattata immediatamente dopo le tempeste degli ultimi giorni. L’immagine mostra un ragazzino che posa con orgoglio sulla spiaggia accanto a uno scheletro gigante. Da quando le ossa dell’animale ancora sconosciuto sono state scoperte sulla costa scozzese, molti utenti di Internet stanno già ipotizzando che sia il leggendario mostro di Loch Ness.

Lo scheletro di un grosso animale è emerso in una spiaggia scozzese dopo una tempesta, si tratta di Loch Ness?

Le foto dello scheletro sono apparse per la prima volta sul sito Web “Furbar News”, come riportato dalla stazione televisiva RTL. Finora, gli scienziati non sono stati in grado di chiarire che animale potesse essere. “Qualche idea di cosa potrebbe essere quella strana creatura? “, viene chiesto sulla pagina di” Furbar News “. Certo, ovviamente le speculazioni su questa foto sono forti. La tesi più diffusa è che si tratti dei resti di una specie di dinosauro. Oltre a un brontosauro, sono menzionati anche un diplodus e un triceratopo. Ma per molti utenti può esserci solo una risposta. Nessie, il leggendario mostro di Loch Ness, si è finalmente fatto vedere dopo essere passato a miglior vita su questa spiaggia deserta in Scozia.

