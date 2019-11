Sciogliere il bicarbonato nell’acqua ci aiuta a dimagrire? Cosa dicono gli studi

Molti studi e lo dice anche la medicina, dicono che il bicarbonato aiuterebbe è favorirebbe la depurazione, di conseguenza eliminerebbe il grasso addominale la perdita di liquidi, addirittura si potrebbe arrivare, unendo anche un buon esercizio fisico, a perdere fino a 5 chili a settimana!

Bere il bicarbonato nell’acqua, ecco gli effetti

I risultati di sciogliere il bicarbonato nell’acqua e berlo, inizialmente da una sensazione di gonfiore e quindi di sazietà, che indurrebbe al soggetto di assumere meno cibo stimolando così il dimagrimento. Anche se, è questo sia ben chiaro, che non basta bere il bicarbonato sciolto nell’acqua per dimagrire, bisogna vedere in contemporanea non tanto la quantità di cibo che mangiamo, ma la qualità, è poi se non ci si abbina un buon esercizio fisico non avremo mai dei risultati.

Prima di intraprendere qualunque azione che si abbini alla salute di un soggetto, è meglio consultare il proprio medico per chiedere consiglio. Il bicarbonato assunto in media quantità può avere delle controindicazioni, vediamo per chi è meglio evitare un consumo continuo:

disturbi renali, chi tende a formare i calcoli renali;

aumento della pressione arteriosa;

chi usa farmaci corticosteroidi e corticotropinici

disturbi gastrointestinali;

disturbi respiratori;

ritenzione idrica.

Il bicarbonato viene usato molto anche dai medici quando c’è bisogno di alcalinizzare le urine, neutralizza gli acidi, aiuta nelle gastriti, nelle ulcere, ottimo nelle intossicazione da farmaci.

Ottimo quando si hanno problemi digestivi, serve ad eliminare l’acidità di stomaco. Molto usato il bicarbonato per chi soffre di micosi ai piedi, ottimo per un pediluvio o si può mettere asciutto nelle scarpe.

Viene usato anche per sbiancare i denti, ma fate attenzione, non più di una volta a settimana, e un pò abrasivo e non conviene usarlo troppo spesso. In ultima analisi, in caso di forti raffreddori o problemi respiratori, si possono fare delle inalazioni di vapore o sottoforma di suffumigi.

Contro l’acne è dannoso usare dentifricio e bicarbonato

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube