Scioperi trasporti ottobre: cosa è previsto per l’11 e per il 29?

Vista la carrellata di scioperi prevista dal calendario scioperi di ottobre, diversi nostri lettori ci hanno contattato per chiederci quali scioperi sono previsti in determinate giornate del mese. Vediamo, quindi, se sono previsti scioperi per l’11 ottobre e per la giornata del 29 ottobre per quel che riguarda i trasporti in Italia.

Quali scioperi 11 ed il 29 ottobre?

Due nostri lettori ci hanno scritto su Whatsapp per chiedere:

È previsto sciopero l’11/10/19?tratta Budrio Bologna Vorrei sapere se il 29 ottobre è previsto uno sciopero dei trasporti treno aereo e in quali zone del paese

1)Per l’11 ottobre non è prevista alcuna protesta, può stare quindi tranquilla, i trasporti nella tratta Budrio- Bologna saranno regolari.

2)Il 29 ottobre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalla società Buscompany di Cuneo. Non sono previsti altri scioperi nel settore ferriviario ed aereo.

