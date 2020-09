Sciopero: il primo di questo anno scolastico 2020/2021. E’ previsto per le giornate del 24 e del 25 settembre, date che coincidono con la ripresa delle attività in alcune scuole ancora chiuse. Si tratterà di uno scioperò che vedrà coinvolti Docenti e Personale Ata ed Educativo della scuola. Il Ministero ne da conferma, comunicando lo stop delle lezioni.

Sciopero: una ripresa lenta per le attività scolastiche

E’ stato indetto uno sciopero per le giornate del 24 e del 25 settembre e la conferma è giunta dal Ministero dell’Istruzione che comunica lo sospensione delle attività didattiche proprio in queste due giornate. Con una nota, il Ministero dell’Istruzione afferma: “le Associazioni sindacali Usb P-I Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero: -Usb P.I. – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero; -Unicobas Scuola e Università – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle Università in Italia e all’estero; -Cobas Scuola Sardegna – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola; -Cub Scuola Università e Ricerca – sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola”.

Una ripresa lenta da parte di una scuola che non demorde:

Lo sciopero è solo uno dei tanti segnali che testimoniano come, quest’anno in particolare, la ripresa delle attività scolastiche è burrascosa. D’altronde nessuno poteva essersi preparato a sufficienza per affrontare una pandemia mondiale, un Virus che circola ancora indisturbato. Anche un organico carente di migliaia di docenti non semplifica le cose. Insomma, a tutto ciò, si aggiunge lo sciopero nelle giornate del 24 e del 25 di questo mese. Per alcuni studenti ( quelli i cui istituti sono impegnati nelle votazioni del 20 e 21 settembre), si tratta di rimanere a casa per ben quasi una settimana. Tutto questo è stato anche un po’ richiesto dalla necessità di effettuare le attività di sanificazione necessarie. Tra i motivi dello sciopero? Il numero forse eccessivo di alunni per classe, l’assunzione di docenti e la stabilizzazione dei precari.

