Sciopero sabato 15 febbraio dei mezzi pubblici: ecco le fasce protette

Sabato 15 febbraio è una giornata molto particolare per quanto riguarda una serie di scioperi del trasporto pubblico in Romagna e su rotaie per quanto riguarda Trenitalia in Trentino Alto Adige, ma andiamo con ordine.

Sciopero sabato 15 febbraio dei mezzi pubblici in Romagna: ecco orari e fasce protette

Sabato 15 febbraio 2020 è una giornata molto particolare in Romagna per quanto riguarda una serie di scioperi in Romagna del trasporto pubblico. Questo sciopero è stato indetto dai sindacati Uil Trasporti, Ugl, Filt Cgil, Faisa Cisal, Fit Cisl e Ugl, per quanto riguarda l’arco di tutte e 24 le ore che racchiude tutti i dipendenti di Strat Romagna.

In questo giorno, come sempre accade, ci possono essere delle ripercussioni sul normale funzionamento del trasporto pubblico, città più esposta a queste difficoltà è il bacino di Rimini. Sicuramente ci saranno delle fasce protette e di garanzia, e sono: dalle ore 6,00 alle ore 9,00 del mattino, mentre per il primo pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 16,00. Per i trasporti degli scuolabus non ci saranno problemi, saranno tutti regolarmente assicurati.

Sabato 15 febbraio sciopero regionale di Trenitalia in Trentino Alto Adige

È il Ministero dei Trasporti sul proprio sito ufficiale ad annunciare questo sciopero regionale che vedrà lo stop solo di un’ora, dalle ore 2,00 alle ore 3,00, che vede coinvolte queste categorie sindacali: Osp Fit-Cisl/Uilt-Uil/OrsaFerrovie + RSU.

