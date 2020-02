Sconto Benzina con legge 104: elenco dei distributori affiliati

Sconto benzina per disabili con la norma in vigore dal 1° febbrai 2020, per gli automobilisti disabili introdotta dal progetto “Self per tutti” . Dopo la nostra pubblicazione dell’articolo con tutte le informazioni sulla misura: Legge 104 e disabili: come richiedere lo sconto sulla benzina, i lettori ci hanno chiesto quali sono i distributori aderenti. Ecco l’elenco completo regione per regione con l’indicazione dell’azienda, del comune e dell’indirizzo.

Sconti benzina: elenco dei distributori aderenti all’iniziativa

Ecco l’elnco completo dei distributori per ottenere lo sconto benzina con legge 104: Regione, azienda, comune e indirizzo.

ALESSANDRIA

Q8 CASALE MONFERRATO CORSO VALENTINO 140

TAMOIL CASTELLAZZO

BORMIDA SP 185 KM 5+134

ENI CASTELNUOVO SCRIVIA MI/GE CAST.SCRIVIA O AUT

Q8 SERRAVALLE SCRIVIA VIA MARTIRI DELLA BENEDICTA

ENI TORTONA ADS A21 TORINO-PIACENZA

ANCONA

ENI ANCONA VIA FLAMINIA 41

ENI ANCONA V.DELLA MONTAGNOLA24

ENI FALCONARA

MARITTIMA A/14 ESINO EST

ENI NUMANA A/14 AN/PE CONERO OVEST

AOSTA

ENI AOSTA C.SO IVREA 129

ENI BRISSOGNE LOC ILES DE BRISSOGNE

ENI SAINT-CHRISTOPHE S.S. 26 KM 99+263

AREZZO

Q8 AREZZO VIA BENEDETTO CROCE

ENI LUCIGNANO ROMA/FI LUCIGNANO EST AUT.

ENI SAN GIOVANNI

VALDARNO AUTOSOLE A1 KM 331,500

ASCOLI PICENO

ENI ASCOLI PICENO SUPERSTR.ASCOLI-MARE

ENI ASCOLI PICENO LOC.MONTICELLI

ENI CAMPOFILONE A/14 PICENO EST

ASTI

Q8 ASTI C.SO XXV APRILE 217

AVELLINO

ENI AVELLINO FRANCESCO TEDESCO

BARI

ENI BARI FANELLI/VIGNA LAURA

ENI BARI CALDAROLA 44

TAMOIL CASSANO DELLE

MURGE SP PER ACQUAVIVA

ENI MODUGNO STAZ/AUT. MURGE NORD AUT.

Q8 NOCI VIA T SICILIANI

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

8 TRANI VIA SUPERGA

ENI TRANI MALCAGNI

BELLUNO

ENI BORCA DI CADORE S.S. 51 KM 88+31

Q8 SAN VITO DI CADORE VIA NAZIONALE 88

BENEVENTO

ENI BENEVENTO ALMERICO MEOMARTINI

BERGAMO

Q8 BERGAMO VIA STEZZANO N. 99 SS.42 KM.17+004

Q8 BERGAMO VIA CIRCONV. DELLE VALLI. SN

ENI BERGAMO VIA CORRIDONI

Q8 CURNO SS.BRIANTEA 342 VIA BERGAMO 21

Q8 FILAGO VIA DELLE INDUSTRIE 22

Q8 PONTE SAN PIETRO VIA MANZONI STATALE BRIANTEA

Q8 SERIATE C.SO ROMA

Q8 SERIATE SS 42 SNC

TAMOIL VALBREMBO EX SS CROCETTE DALMINE/ALME EST

BOLOGNA

Q8 ANZOLA DELL’EMILIA LOC.PALAZZINA VIA EMILIA 245

Q8 BOLOGNA VIA ALTURA

ENI BOLOGNA VIA MASSARENTI 221/3

ENI BOLOGNA VIALE ALDINI 186

ENI BOLOGNA VIA G. DOZZA 33

ENI BOLOGNA VIA NUOVA BAZZANESE 6/8

Q8 CASALECCHIO DI RENO VIA PORRETTANA 371

ENI CASALECCHIO DI RENO CANTAGALLO EST AUT

ENI CASTEL SAN PIETRO

TERME BO/AN SILLARO SUD AUT.

Q8 IMOLA VIA SELICE 213/A

TAMOIL MALALBERGO VIA NAZIONALE – SS. 64 PORRETTA

ENI ZOLA PREDOSA A/14 LA PIOPPA NORD AUT.

BOLZANO

ENI BOLZANO VIA OLTREADIGE, 20

ENI PARCINES SS.38LOC.TELL

BRESCIA

ENI BRESCIA VIA MONTELUNGO

TAMOIL PASSIRANO SP BS 510 KM 7+808 AL KM 8+04

ENI REZZATO ADS SAN GIACOMO EST

BRINDISI

ENI BRINDISI APPIA S S 7

TAMOIL CAROVIGNO SS 379 EGNAZIA E DELLE TERME D

CALTANISSETTA

ENI CALTANISSETTA VIA DELLA REGIONE 31

CAMPOBASSO

ENI CAMPOBASSO IV NOVEMBRE

TAMOIL CAMPOMARINO SS 16 KM 552+016

ENI TERMOLI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 67

CASERTA

Q8 CAPUA QUADRIVIO CAPUTO IMP. Q8

ENI CASERTA UNITA ITALIA

ENI CASERTA S S 87 KM 25+340

ENI SAN NICOLA

LA STRADA AUTOSTRADA NA-ROMA KM 17

CATANIA

ENI ACI SANT’ANTONIO AUT MESSINA CATANIA 0011

ENI ACI SANT’ANTONIO AUTOSTR. CATANIA-MESSINA .

Q8 CATANIA ASSE DEI SERVIZI, TANG.OVEST 5+550K

ENI CATANIA VIA ACQUICELLA PORTO

ENI CATANIA VIA LIBERTÀ/MASCAGNI

ENI MISTERBIANCO TAGENZ. OVEST CT KM10+150 0000

CATANZARO

ENI CATANZARO VIA LUCREZIA DELLA VALLE

Q8 LAMEZIA TERME VIA SCARPINO C.DA DONNA MAZZA

ENI LAMEZIA TERME SA/RC S.E.LAMETIA E. AUT

CHIETI

ENI CHIETI V.LE B.CROCE 270B LOC.CHIETI SCALO

ENI MIGLIANICO PE/CANOSA ALENTO OVEST AUT

COMO

ENI COMO VIA AMBROSOLI 11

COSENZA

Q8 COSENZA VIA PANEBIANCO

ENI COSENZA VIA CALOPRESE

Q8 RENDE LOCALITA SAPORITO DISTR.Q8

Q8 ROSSANO S.P. EX S.S. 106 – LOC. CIMINATA

ENI TARSIA AUT SA/RC KM226+585 AUT TARSIA EST

ENI TARSIA AUTOS. A3 SA/RC ADS TARSIA OVEST

CREMONA

ENI CREMONA VIALE PO

TAMOIL MADIGNANO EX SS. 415 KM. 40+820

CUNEO

Q8 ALBA CORSO CANALE 26

Q8 PIASCO VIA DANTE 10

ENNA

ENI ENNA A/19 CT/PA SACCHITELLO NORD

FERMO

ENI FERMO VIA TRENTO 69

FERRARA

Q8 COMACCHIO FZ.S.GIUSEPPE VIA ROMEA 62

Q8 FERRARA VIA RAVENNA 262

FIRENZE

Q8 BARBERINO

VAL D’ELSA VIA PISANA 112

Q8 FIRENZE VIALE EUROPA

Q8 FIRENZE VIA GOFFREDO DELLA TORRE

Q8 FIRENZE VIA CANOVA ANG.VIA FEDI

Q8 FIRENZE VIALE GUIDONI/CARRAIA

Q8 FIRENZE VIA PONTE ALLE MOSSE N. 154

ENI FIRENZE DI SCANDICCI/CANTONE

ENI FIRENZE VIALE DEI MILLE, 7

ENI FIRENZE VIALE ETRURIA, 403

ENI FIRENZE VIA DE NICOLA, 16/18

Q8 LASTRA A SIGNA S.G.C. FI-PI-LI KM 10+200 -PIANACCI

Q8 MONTELUPO

FIORENTINO STRADA TOSCO ROMAGNOLA KM 55,900

ENI SESTO FIORENTINO FI/PI PERETOLA NORD AUT.

ENI SESTO FIORENTINO PI/FI PERETOLA SUD AUT.

FOGGIA

ENI SAN GIOVANNI

ROTONDO S.S.273 KM. 0+483

FORLÌ/CESENA

ENI BERTINORO A/14 ADS BEVANO EST S.MARIA NUOVA

ENI CESENA VIA ROMEA 1498

FROSINONE

ENI ANAGNI LA MACCHIA OVEST – ADS DEL SOLE KM 610

ENI CASSINO VIA CASILINA SUD

ENI CASTROCIELO ADS CASILINA OVEST A2

TAMOIL CECCANO EX 22 156 DAL KM 4+355 AL KM 4

TAMOIL PIEDIMONTE

SAN GERMANO SP GERMANO – PIGNATARO KM 1+35

GENOVA

Q8 GENOVA C.SO EUROPA 852

Q8 GENOVA SESTRI PONENTE VIA MERANO 101/G/R

ENI GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE

Q8 SESTRI LEVANTE LOC.PILA SS. 1 AURELIA 141

ENI SESTRI LEVANTE RIVIERA SUD – A12

GORIZIA

Q8 MONFALCONE VIA MATTEOTTI 23

ENI MONFALCONE SS 14 KM 128+640

GROSSETO

TAMOIL CASTIGLIONE DELLA

PESCAIA VIA DELLE PADULE

Q8 GAVORRANO SS 1 AURELIA KM 217,00 LOC LA MENGA

Q8 GROSSETO VIA AURELIA NORD 120

TAMOIL GROSSETO SP 154 SPADINO KN 0+600 LATO DX

ENI SCARLINO SS 1 VAR.AURELIA KM.223,2

IMPERIA

ENI IMPERIA VIA XXV APRILE

ISERNIA

ENI ISERNIA S S 85 KM 45+282

ENI ISERNIA XXIV MAGGIO.

TAMOIL PESCHE SS 17 KM 181+091

Q8 VENAFRO SS.85 KM.19+404

L’AQUILA

ENI L’AQUILA SS-17 BIS KM-1+306

TAMOIL SAN PIO DELLE

CAMERE SS 17 KM 58+235 AL KM 58+295

LATINA

ENI APRILIA NETTUNENSE KM 22+800

Q8 CISTERNA DI LATINA BORGO BAINSIZZA SS.148 KM 63+400

LA SPEZIA

ENI LA SPEZIA A/12 SESTRI LEVAN./LIVORN

LECCE

Q8 GALATINA STRADA PROV.LE PER LECCE

ENI LECCE VIALE JAPIGIA

LECCO

Q8 CIVATE VIA PROVINCIALE

ENI LECCO CORSO BERGAMO, 22

Q8 MERATE VIA TERZAGHI

LIVORNO

Q8 CECINA SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO

ENI COLLESALVETTI FRAZ-STAGNO SS-1

ENI LIVORNO ROMA P.LE BARR-ROMA

LODI

ENI LODI VIALE EUROPA

ENI SOMAGLIA

LUCCA

Q8 FORTE DEI MARMI VIA G.B.VICO 96

Q8 LUCCA VIALE EUROPA INGR. AUT. FI/MARE

ENI LUCCA VIALE LUPORINI

ENI PIETRASANTA LI/GE VERSILIA EST AUT.

ENI PIETRASANTA GE/LI VERSILIA OVEST AUT

MANTOVA

TAMOIL BAGNOLO SAN VITO EX SS. 413 DA KM 8+324 A KM 8+

ENI PORTO MANTOVANO LOC. SANT’ANTONIO

MASSA-CARRARA

ENI CARRARA V.LE XX SETTEMBre

Q8 AULLA V.LE LUNIGIANA

MATERA

ENI MATERA LUCANA S S 7

MESSINA

Q8 BARCELLONA

POZZO DI GOTTO VIA MARCONI, 73

ENI MESSINA VIA UMBERTO BONINO

ENI MESSINA AUT.ME-PA KM. 1,500

ENI OLIVERI ME/PATTI TINDARI SUD AUT.

Q8 TORREGROTTA VIALE EUROPA

ENI VILLAFRANCA TIRRENA AUT ME/PA KM 13+500 AUT

MILANO

ENI AGRATE BRIANZA AUT. A4 VE/MI DIR. MILANO

Q8 BOLLATE FZ. OSPIATE VIA REPUBBLICA 16

Q8 BRESSO VIA MATTEOTTI

ENI CAPONAGO AUT. A4 MI/VE DIR. VENEZIA

Q8 CERNUSCO SUL NAVIGLIO S.P. 121 – KM. 8+070

Q8 LEGNANO CORSO SEMPIONE 160 ANG.VIA VOLTA

Q8 LEGNANO VIALE CADORNA, 58

Q8 LEGNANO VIA XX SETTEMBRE 84

Q8 MELEGNANO VIA EMILIA

Q8 MILANO VIALE MARCHE 62

Q8 MILANO VIA S.RITA DA CASCIA 2

Q8 MILANO VIA PELLEGRINO ROSSI 60

Q8 MILANO VIA NOVARA 82

Q8 MILANO VIA NOVARA 391

Q8 MILANO PIAZZA TRIPOLI/RONCAGLIA

Q8 MILANO V.LE CERTOSA 228

Q8 MILANO VIA DE GASPERI

ENI MILANO PIAZZA BELFANTI

ENI MILANO VIALE MARCHE, 32

ENI MILANO PIAZZA BOLOGNA

ENI MILANO VIA TITO LIVIO, 19

ENI MILANO VIA FORZE ARMATE,34

ENI MILANO VIA LORENTEGGIO, 258

ENI MILANO VIA FORZE ARMATE , 322

ENI MILANO VIA EMILIA – P.LE SUPERCORTEMAGGIORE

ENI MILANO MECENATE 78

ENI MILANO P.LE LOTTO 14/A ANG. VIA ELIA

Q8 NOVATE MILANESE VIA AMORETTI

Q8 PADERNO DUGNANO VIA DON ANGHILERI

Q8 RHO SS. 33 DEL SEMPIONE KM.15+660

ENI S. GIULIANO MILANESE

Q8 SESTO S.GIOVANNI VIA GRANDI 31

Q8 SESTO SAN GIOVANNI VIALE RIMEMBRANZE 175

Q8 SESTO SAN GIOVANNI V MATTEOTTI 104

Q8 SETTIMO MILANESE S.S. 11 KM 130+776

Q8 SETTIMO MILANESE STRADA PROVINCIALE 11 – TANGENZIALI

MODENA

ENI CAMPOGALLIANO AUTOSTRADA DEL BRENNERO.AUT.

ENI CAMPOGALLIANO ADS A22 CAMPOGALLIANO EST

Q8 MODENA VIA EMILIA EST.1050

ENI MODENA MODENA TANG. LOC. LA BARCHETTA

ENI MODENA VIA VIGNOLESE 1030

Q8 VIGNOLA VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST

Q8 ZOCCA PIAZZALE RONCHI 15

MONZA E BRIANZA

Q8 ARCORE VIA GILERA 150

Q8 BELLUSCO S.P. 2 MONZA/BELLUSCO

Q8 CARATE BRIANZA S.S.36 SPLUGA KM 10+495 -PV Q8

TAMOIL CONCOREZZO SP 60 KM 0+700 LATO SX

TAMOIL CONCOREZZO SP 60 KM 0+700 LATO DX

TAMOIL DESIO VIA TAGLIABUE

Q8 LENTATE SUL SEVESO FZ.COPRENO STATALE DEI GIOVI 262

Q8 LIMBIATE VIA DEI MILLE 106

ENI MONZA LIBERTA’, 88

NAPOLI

Q8 ARZANO RETTIFILO AL BRAVO

TAMOIL GIUGLIANO

IN CAMPANIA EX SS 162 KM 12+512 ASSE MEDIA

TAMOIL GRUMO NEVANO VIA EX SP GRUMO/FRATTA/S. ARPINO

Q8 MARANO DI NAPOLI CORSO EUROPA, 68 IMP. Q8

Q8 NAPOLI VIA LEONARDO BIANCHI 46

Q8 NAPOLI VIA REPUBBLICHE MARINARE 392

ENI NAPOLI STADERA POGGIOREALE

ENI NAPOLI EPOMEO

ENI NAPOLI TANG. NA LOC. DOGANELLA

ENI NAPOLI MARIANO SEMMOLA 25

Q8 POZZUOLI VIA CAMPI FLEGREI

ENI SORRENTO CORSO ITALIA S S 145

NOVARA

ENI NOVARA VIALE G. CESARE 149

ENI NOVARA C.SO RISORGIMENTO 164

Q8 NOVARA C.SO DELLA VITTORIA 95

Q8 NOVARA CORSO VERCELLI 24

NUORO

Q8 MACOMER CORSO UMBERTO

OLBIA-TEMPIO

ENI OLBIA SS 125 KM.319+900 VIALE A. MORO

PADOVA

Q8 CAMPODARSEGO LOC. RESCHIGLIANO, VIA BASSA PRI

ENI DUE CARRARE AUT. PD-BO LATO OVEST

Q8 PADOVA VIA PONTEVIGODARZERE, 94

Q8 PADOVA CORSO BOSTON 51 (TANGENZIALE)

Q8 PADOVA VIA 13 GIUGNO (TANGENZIALE)

ENI PADOVA C.SO 1 MAGGIO 5

PALERMO

ENI PALERMO VIA E. BASILE

ENI TERMINI IMERESE PA/CT T.IMERESE NORD AUT. (CARACOLI)

PARMA

Q8 FIDENZA VIA 24 MAGGIO 31

ENI MEDESANO OVEST A15 PARMA LA SPEZIA

Q8 PARMA VIA FLEMING N.30/A

Q8 PARMA VIA EMILIA OVEST 75/A

Q8 PARMA VIA EMILIO LEPIDO 53/A

ENI PARMA TANG. NORD ZONA CERTOSA

ENI SAN MARTINO OVEST A1 MILANO-BOLOGNA

PAVIA

ENI PAVIA VIA TORQUATO TASSO 75

ENI STRADELLA AUT. A21 TO/PC DIR. TORINO

TAMOIL TORREVECCHIA PIA EX SS 412 KM 14+033

Q8 VIGEVANO CORSO MILANO 77

PERUGIA

Q8 FOLIGNO SS. 3 KM.149+75 LOC.S.ERACLIO

ENI FOLIGNO ARCAMONE

ENI PERUGIA VIA CORTONESE, 86

ENI PERUGIA S.S. E 45 KM 62+110 (LOC. SAN MARTINO IN CAMPO)

PESARO E URBINO

Q8 PESARO STRADA DELLE REGIONI KM 2+260

Q8 PESARO LOC. BORGO

SANTA MARIA STRADA DI MONTEFELTRO N 155

ENI PESARO A/14 FOGLIA EST

PESCARA

ENI PESCARA SS-5 KM-231+700

PIACENZA

ENI ARDA EST A1 BOLOGNA MILANO

Q8 CADEO FZ.ROVELETO VIA EMILIA SS.9 KM.245

Q8 MONTICELLI D’ONGINA VIA BREDA

PISA

Q8 CASCINA VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516

Q8 CASCINA SDA GRANDE COM FI-PI-LI

ENI PISA BONANNO

ENI PISA VIA CISANELLO

ENI PONTEDERA LOC. CURIGLIANO

Q8 SAN GIULIANO TERME VIA BARSOTTI 8

Q8 SAN MINIATO ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034

PORDENONE

ENI PORDENONE VIA VENEZIA

POTENZA

Q8 POTENZA VIA DEL GALLITELLO

ENI POTENZA SS 7 C. DA BETLEMME

PRATO

Q8 PRATO V. LEONARDO DA VINCI, 7260

Q8 PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI

Q8 PRATO VIALE GALILEI, 202

RAGUSA

Q8 RAGUSA V.LE EUROPA

ENI RAGUSA S. LUIGI

RAVENNA

ENI RAVENNA VIA RAVEGNANA 329

REGGIO DI CALABRIA

ENI GIOIA TAURO SA/RC ROSARNO OVEST AUT.

ENI REGGIO CALABRIA VIA NAZIONALE INF. LOC. RAVAGNESE

ENI VILLA SAN GIOVANNI SA/RC V.S.GIOVANNI O AUT.

Q8 POLISTENA VIA PROV PER TAURIANOVA

Q8 REGGIO DI CALABRIA VIALE A. MORO DISTRIBUTORE Q8

REGGIO NELL’EMILIA

ENI REGGIO NELL’EMILIA GRAMSCI, 9

Q8 REGGIO NELL’EMILIA VIA GIOVANNI XXIII, 6/A

RIETI

ENI MAGLIANO SABINA FI/ROMA FLAMINIA EST AUT.

ENI MAGLIANO SABINA FI/ROMA FLAMINIA O AUT.

ENI RIETI S.S.4 KM.87+602

RIMINI

ENI RICCIONE BO/AN MONTEFELTRO O. AUT.

ENI RIMINI VIA FLAMINIA 327

ENI RIMINI VIA MARECCHIESE 284

Q8 SANTARCANGELO

DI ROMAGNA SS. 9 EMILIA KM.8+702

ROMA

Q8 AGOSTA VIA SUBLACENSE KM.6

Q8 ARTENA SS. 600 VIA ARIANA KM. 8+353

Q8 CIAMPINO S.S.217 KM 1+650

Q8 CIAMPINO VIA DI MORENA 191

Q8 CIVITAVECCHIA V.LE BACCELLI 117

Q8 FIUMICINO TRINCEA DELLE FRASCHE 110H

TAMOIL FIUMICINO ARRONE OVEST – A12 RM/CIVITAVECCHIA

ENI GALLICANO NEL LAZIO A/1 PRENESTINA EST

TAMOIL GUIDONIA MONTECELIO VIA CASAL BIANCO KM 4,300

Q8 MONTEROTONDO VIA LEONARDO DA VINCI 25

Q8 MORENA – RIONE DI

ROMA VIA STAZIONE DI CIAMPINO 187

Q8 PALESTRINA SS.155 KM.68+433

Q8 PALOMBARA SABINA VIALE TIVOLI 1

Q8 POMEZIA F.LLI BANDIERA

Q8 ROMA VIA BUFALOTTA 640

Q8 ROMA VIA NAZARETH

Q8 ROMA VIA MEDAGLIE D’ORO 57

Q8 ROMA VIA AURELIA 480

Q8 ROMA VIA TUSCOLANA 1820

Q8 ROMA DI MACCHIA SAPONARA

Q8 ROMA VIA LAURENTINA 575

Q8 ROMA VIA DEL TRULLO 165/167

TAMOIL ROMA VIA F. LANDI

ENI ROMA OSTIENSE, 333

ENI ROMA CORSO DI FRANCIA 0080

ENI ROMA AURELIA KM 8*456

ENI ROMA TIBURTINA 0400

ENI ROMA TR/ROMA SALARIA OVES AUT.

ENI ROMA FI/ROMA SALARIA EST AUT.

ENI ROMA CIRCONV GIANICOLENSE 0340

ENI ROMA ROMA/NA TUSCOLANA ES AUT.

ENI ROMA ROMA/NA TUSCOLANA OV AUT.

ENI ROMA LAURENTINA 453

ENI ROMA G.R.A KM 49,408 ARDEATINA

ENI ROMA VIA TUSCOLANA 423

ENI ROMA GRA KM. 23+163

ENI ROMA CORSO DI FRANCIA, 261/263

ENI ROMA VIA NOMENTANA, 850

ENI ROMA GROTTA PERFETTA, 546

ROVIGO

Q8 ROSOLINA SS. 309 ROMEA VIA S.TERESA, 19

ENI ROVIGO VIALE PORTA PO 66/B

SALERNO

Q8 CAVA DE TIRRENI SS. 18 KM.43+350 LOC. S.GIUSEPPE

ENI S.MANGO PIEMONTE

(40) SA/RC SALERNO EST AUT.

ENI S.MANGO PIEMONTE

(40) SA/RC SALERO OVEST AUT.

ENI SALA CONSILINA SA/RC SALA CONSILINA EST AUT.

ENI SALA CONSILINA SA/RC SALA CONSILINA OVES AUT.

Q8 SALERNO VIA TORRIONE, 104 DISTR. Q8

ENI SALERNO MERCATELLO

ENI SALERNO VIA MEDAGLIE D’ORO

SASSARI

Q8 SASSARI VIA CARLO FELICE

ENI SASSARI BUDAPEST

SAVONA

ENI CERIALE SV/VENTIM/CERIALE S AUT

ENI SAVONA PIAZZALE AMBURGO

SIENA

ENI SIENA TANGENZIALE OVEST KM. 5,287

SIRACUSA

Q8 AUGUSTA JUNGI

Q8 SIRACUSA VIALE SCALA GRECA 215

ENI SIRACUSA V.LE TERACATI

SONDRIO

ENI SONDRIO STELVIO, 39

TARANTO

TAMOIL MANDURIA VIA CIRCONVALLAZIONE

Q8 MASSAFRA S.S. 7 KM 632+176

Q8 TARANTO V.LE UMBRIA

ENI TARANTO VIALE VIRGILIO

TERAMO

ENI MORRO D’ORO AUT BO/CANOSA AUT

ENI ROSETO DEGLI ABRUZZI VIA NAZIONALE SUD 617

ENI SILVI AN/PE TORRE CERRAN0 EST AUT.

ENI TERAMO VIA PO

TAMOIL TORTORETO TORTORETO OVEST – KM. 323,7 A 14

TERNI

ENI AMELIA VIA ROMA 48/A

ENI FABRO AUT.FI/RM FABRO OVEST 000.

Q8 TERNI SS.79 LOC.COLLEROLLETTA

TORINO

ENI BEINASCO TANG.TO SUD-RACC. DROSSO

Q8 BORGARO TORINESE STRAD PROV. TORINO-LANZO

Q8 CASTIGLIONE

TORINESE SS.590 KM.12+491 VIA TORINO 261

Q8 GIAVENO ST.DA PROV.LE 190-VIA AVIGLIANA

Q8 MONCALIERI CORSO TRIESTE, 93

Q8 MONCALIERI SS 393 KM 3+300

ENI MONCALIERI TANG. TO NICHELINO NORD

ENI NICHELINO ANG. TO NICHELINO SUD

Q8 OZEGNA STRADA PROVLE OZEGNA-RIVAROLO

ENI RIVOLI TANG.LE/TO KM 0+950 RIVOLI SUD

Q8 SETTIMO TORINESE TO/MI SETTIMO SUD

Q8 TORINO C.SO GIULIO CESARE,276

Q8 TORINO VIA SANSOVINO/VIA MOLISE

Q8 TORINO VIA PAOLO VERONESE ANGOLO STRADA LANZO

Q8 TORINO PIAZZA M. SCEVOLA 2/A

ENI TORINO VIA BOTTICELLI 62/A

ENI TORINO PZA BERNINI FRONTE 2

ENI TORINO CORSO FRANCIA 401

ENI TORINO CS TRAIANO ANG VI PIO III

ENI TORINO TANG. DI TORINO ADS STURA NORD

ENI TORINO TANG. DI TORINO ADS STURA SUD

TRAPANI

ENI TRAPANI VIA TENENTE ALBERTI

TRENTO

ENI ALA SS 12 KM 337+947

ENI LAVIS VR/BRENN.PAGANELLA OVEST

ENI LEVICO TERME S.S. 47

ENI TRENTO VIA MACCANI 157

ENI TRENTO TANGENZIALE SUD 4/6 (X RAGAZZI DEL

TREVISO

Q8 PREGANZIOL VIA TERRAGLIO

ENI TREVISO VIA TERRAGLIO 120

TRIESTE

ENI TRIESTE STRADA DEL FRIULI 0005

UDINE

Q8 CERVIGNANO

DEL FRIULI LOC.STRASSOLDO S.S. 352 KM 21

ENI GONARS VE/TS GONARS NORD AUT.

ENI REANA DEL ROJALE VIA NAZIONALE 22

VARESE

ENI VARESE VIA SAN VITO SILVESTRO

VENEZIA

Q8 CAORLE SP. 54 VL. PANAMA 49

ENI DOLO AUT.VE/PD ARINO NORD

ENI DOLO AUT.PD/VE ARINO SUD

Q8 MARCON VIALE SAN MARCO 1

ENI MESTRE LOC. SAN GIULIANO

Q8 PORTOGRUARO VIALE TRIESTE 27

Q8 SAN DONA’ DI PIAVE VIA VIZZOTTO 42

ENI TEGLIO VENETO AUT.TS/VE ADS FRATTA NORD

ENI VENEZIA AUT. VE-TS LATO SUD

VERBANNO-CUNIO-OSSIOLA

Q8 OMEGNA VIA IV NOVEMBRE SS. 229

VERONA

Q8 BOVOLONE VIA SAN PIERIN

Q8 ILLASI CORSO D. ALIGHIERI 14

ENI SAMMACAMPAGNA AUT. BS-PD LATO NORD

Q8 SAN BONIFACIO SP 38 PORCILIANA-SOAVE

ENI SAN GIOVANNI

LUPATOTO VIALE GAROFOLI 270

ENI SOAVE ADS SCALIGERA NORD A4

ENI VALEGGIO SUL MINCIO VIA VILLAFRANCA, 357

Q8 VERONA FRAZ. POIANO, VIA COLONNELLO FINCAT

Q8 VERONA VIA MEDIANA 9

ENI VERONA VIALE DEL LAVORO 22

VIBO VALENTIA

ENI PIZZO SRA PIZZO EST AUT.

Q8 VIBO VALENTIA V.LE AFFACCIO, 90

VICENZA

ENI ALTAVILLA VICENTINA AUT. BS-PD LATO NORD

ENI SCHIO VIA P.MARASCHIN 50

ENI VICENZA VIALE DELLA SCIENZA 6

VITERBO

ENI SORIANO NEL CIMINO RAC.AUT.VT/ORTE KM 14,900

ENI VITERBO VIALE ARMANDO DIAZ 13

