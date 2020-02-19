Sconto Benzina con legge 104: elenco dei distributori affiliati

Sconto benzina per disabili con la norma in vigore dal 1° febbrai 2020, per gli automobilisti disabili introdotta dal progetto “Self per tutti” . Dopo la nostra pubblicazione dell’articolo con tutte le informazioni sulla misura: Legge 104 e disabili: come richiedere lo sconto sulla benzina, i lettori ci hanno chiesto quali sono i distributori aderenti. Ecco l’elenco completo regione per regione con l’indicazione dell’azienda, del comune e dell’indirizzo.
Sconti benzina: elenco dei distributori aderenti all’iniziativa
Ecco l’elnco completo dei distributori per ottenere lo sconto benzina con legge 104: Regione, azienda, comune e indirizzo.
ALESSANDRIA
Q8 CASALE MONFERRATO CORSO VALENTINO 140
TAMOIL CASTELLAZZO
BORMIDA SP 185 KM 5+134
ENI CASTELNUOVO SCRIVIA MI/GE CAST.SCRIVIA O AUT
Q8 SERRAVALLE SCRIVIA VIA MARTIRI DELLA BENEDICTA
ENI TORTONA ADS A21 TORINO-PIACENZA
ANCONA
ENI ANCONA VIA FLAMINIA 41
ENI ANCONA V.DELLA MONTAGNOLA24
ENI FALCONARA
MARITTIMA A/14 ESINO EST
ENI NUMANA A/14 AN/PE CONERO OVEST
AOSTA
ENI AOSTA C.SO IVREA 129
ENI BRISSOGNE LOC ILES DE BRISSOGNE
ENI SAINT-CHRISTOPHE S.S. 26 KM 99+263
AREZZO
Q8 AREZZO VIA BENEDETTO CROCE
ENI LUCIGNANO ROMA/FI LUCIGNANO EST AUT.
ENI SAN GIOVANNI
VALDARNO AUTOSOLE A1 KM 331,500
ASCOLI PICENO
ENI ASCOLI PICENO SUPERSTR.ASCOLI-MARE
ENI ASCOLI PICENO LOC.MONTICELLI
ENI CAMPOFILONE A/14 PICENO EST
ASTI
Q8 ASTI C.SO XXV APRILE 217
AVELLINO
ENI AVELLINO FRANCESCO TEDESCO
BARI
ENI BARI FANELLI/VIGNA LAURA
ENI BARI CALDAROLA 44
TAMOIL CASSANO DELLE
MURGE SP PER ACQUAVIVA
ENI MODUGNO STAZ/AUT. MURGE NORD AUT.
Q8 NOCI VIA T SICILIANI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
8 TRANI VIA SUPERGA
ENI TRANI MALCAGNI
BELLUNO
ENI BORCA DI CADORE S.S. 51 KM 88+31
Q8 SAN VITO DI CADORE VIA NAZIONALE 88
BENEVENTO
ENI BENEVENTO ALMERICO MEOMARTINI
BERGAMO
Q8 BERGAMO VIA STEZZANO N. 99 SS.42 KM.17+004
Q8 BERGAMO VIA CIRCONV. DELLE VALLI. SN
ENI BERGAMO VIA CORRIDONI
Q8 CURNO SS.BRIANTEA 342 VIA BERGAMO 21
Q8 FILAGO VIA DELLE INDUSTRIE 22
Q8 PONTE SAN PIETRO VIA MANZONI STATALE BRIANTEA
Q8 SERIATE C.SO ROMA
Q8 SERIATE SS 42 SNC
TAMOIL VALBREMBO EX SS CROCETTE DALMINE/ALME EST
BOLOGNA
Q8 ANZOLA DELL’EMILIA LOC.PALAZZINA VIA EMILIA 245
Q8 BOLOGNA VIA ALTURA
ENI BOLOGNA VIA MASSARENTI 221/3
ENI BOLOGNA VIALE ALDINI 186
ENI BOLOGNA VIA G. DOZZA 33
ENI BOLOGNA VIA NUOVA BAZZANESE 6/8
Q8 CASALECCHIO DI RENO VIA PORRETTANA 371
ENI CASALECCHIO DI RENO CANTAGALLO EST AUT
ENI CASTEL SAN PIETRO
TERME BO/AN SILLARO SUD AUT.
Q8 IMOLA VIA SELICE 213/A
TAMOIL MALALBERGO VIA NAZIONALE – SS. 64 PORRETTA
ENI ZOLA PREDOSA A/14 LA PIOPPA NORD AUT.
BOLZANO
ENI BOLZANO VIA OLTREADIGE, 20
ENI PARCINES SS.38LOC.TELL
BRESCIA
ENI BRESCIA VIA MONTELUNGO
TAMOIL PASSIRANO SP BS 510 KM 7+808 AL KM 8+04
ENI REZZATO ADS SAN GIACOMO EST
BRINDISI
ENI BRINDISI APPIA S S 7
TAMOIL CAROVIGNO SS 379 EGNAZIA E DELLE TERME D
BRINDISI
ENI BRINDISI APPIA S S 7
TAMOIL CAROVIGNO SS 379 EGNAZIA E DELLE TERME D
CALTANISSETTA
ENI CALTANISSETTA VIA DELLA REGIONE 31
CAMPOBASSO
ENI CAMPOBASSO IV NOVEMBRE
TAMOIL CAMPOMARINO SS 16 KM 552+016
ENI TERMOLI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 67
CASERTA
Q8 CAPUA QUADRIVIO CAPUTO IMP. Q8
ENI CASERTA UNITA ITALIA
ENI CASERTA S S 87 KM 25+340
ENI SAN NICOLA
LA STRADA AUTOSTRADA NA-ROMA KM 17
CATANIA
ENI ACI SANT’ANTONIO AUT MESSINA CATANIA 0011
ENI ACI SANT’ANTONIO AUTOSTR. CATANIA-MESSINA .
Q8 CATANIA ASSE DEI SERVIZI, TANG.OVEST 5+550K
ENI CATANIA VIA ACQUICELLA PORTO
ENI CATANIA VIA LIBERTÀ/MASCAGNI
ENI MISTERBIANCO TAGENZ. OVEST CT KM10+150 0000
CATANZARO
ENI CATANZARO VIA LUCREZIA DELLA VALLE
Q8 LAMEZIA TERME VIA SCARPINO C.DA DONNA MAZZA
ENI LAMEZIA TERME SA/RC S.E.LAMETIA E. AUT
CHIETI
ENI CHIETI V.LE B.CROCE 270B LOC.CHIETI SCALO
ENI MIGLIANICO PE/CANOSA ALENTO OVEST AUT
COMO
ENI COMO VIA AMBROSOLI 11
COSENZA
Q8 COSENZA VIA PANEBIANCO
ENI COSENZA VIA CALOPRESE
Q8 RENDE LOCALITA SAPORITO DISTR.Q8
Q8 ROSSANO S.P. EX S.S. 106 – LOC. CIMINATA
ENI TARSIA AUT SA/RC KM226+585 AUT TARSIA EST
ENI TARSIA AUTOS. A3 SA/RC ADS TARSIA OVEST
CREMONA
ENI CREMONA VIALE PO
TAMOIL MADIGNANO EX SS. 415 KM. 40+820
CUNEO
Q8 ALBA CORSO CANALE 26
Q8 PIASCO VIA DANTE 10
ENNA
ENI ENNA A/19 CT/PA SACCHITELLO NORD
FERMO
ENI FERMO VIA TRENTO 69
FERRARA
Q8 COMACCHIO FZ.S.GIUSEPPE VIA ROMEA 62
Q8 FERRARA VIA RAVENNA 262
FIRENZE
Q8 BARBERINO
VAL D’ELSA VIA PISANA 112
Q8 FIRENZE VIALE EUROPA
Q8 FIRENZE VIA GOFFREDO DELLA TORRE
Q8 FIRENZE VIA CANOVA ANG.VIA FEDI
Q8 FIRENZE VIALE GUIDONI/CARRAIA
Q8 FIRENZE VIA PONTE ALLE MOSSE N. 154
ENI FIRENZE DI SCANDICCI/CANTONE
ENI FIRENZE VIALE DEI MILLE, 7
ENI FIRENZE VIALE ETRURIA, 403
ENI FIRENZE VIA DE NICOLA, 16/18
Q8 LASTRA A SIGNA S.G.C. FI-PI-LI KM 10+200 -PIANACCI
Q8 MONTELUPO
FIORENTINO STRADA TOSCO ROMAGNOLA KM 55,900
ENI SESTO FIORENTINO FI/PI PERETOLA NORD AUT.
ENI SESTO FIORENTINO PI/FI PERETOLA SUD AUT.
FOGGIA
ENI SAN GIOVANNI
ROTONDO S.S.273 KM. 0+483
FORLÌ/CESENA
ENI BERTINORO A/14 ADS BEVANO EST S.MARIA NUOVA
ENI CESENA VIA ROMEA 1498
FROSINONE
ENI ANAGNI LA MACCHIA OVEST – ADS DEL SOLE KM 610
ENI CASSINO VIA CASILINA SUD
ENI CASTROCIELO ADS CASILINA OVEST A2
TAMOIL CECCANO EX 22 156 DAL KM 4+355 AL KM 4
TAMOIL PIEDIMONTE
SAN GERMANO SP GERMANO – PIGNATARO KM 1+35
GENOVA
Q8 GENOVA C.SO EUROPA 852
Q8 GENOVA SESTRI PONENTE VIA MERANO 101/G/R
ENI GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE
ENI GENOVA VIA RIGHETTI
ENI GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE
ENI GENOVA VIA RIGHETTI
Q8 SESTRI LEVANTE LOC.PILA SS. 1 AURELIA 141
ENI SESTRI LEVANTE RIVIERA SUD – A12
GORIZIA
Q8 MONFALCONE VIA MATTEOTTI 23
ENI MONFALCONE SS 14 KM 128+640
GROSSETO
TAMOIL CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA VIA DELLE PADULE
Q8 GAVORRANO SS 1 AURELIA KM 217,00 LOC LA MENGA
Q8 GROSSETO VIA AURELIA NORD 120
TAMOIL GROSSETO SP 154 SPADINO KN 0+600 LATO DX
ENI SCARLINO SS 1 VAR.AURELIA KM.223,2
IMPERIA
ENI IMPERIA VIA XXV APRILE
ISERNIA
ENI ISERNIA S S 85 KM 45+282
ENI ISERNIA XXIV MAGGIO.
TAMOIL PESCHE SS 17 KM 181+091
Q8 VENAFRO SS.85 KM.19+404
L’AQUILA
ENI L’AQUILA SS-17 BIS KM-1+306
TAMOIL SAN PIO DELLE
CAMERE SS 17 KM 58+235 AL KM 58+295
LATINA
ENI APRILIA NETTUNENSE KM 22+800
Q8 CISTERNA DI LATINA BORGO BAINSIZZA SS.148 KM 63+400
LA SPEZIA
ENI LA SPEZIA A/12 SESTRI LEVAN./LIVORN
LECCE
Q8 GALATINA STRADA PROV.LE PER LECCE
ENI LECCE VIALE JAPIGIA
LECCO
Q8 CIVATE VIA PROVINCIALE
ENI LECCO CORSO BERGAMO, 22
Q8 MERATE VIA TERZAGHI
LIVORNO
Q8 CECINA SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO
ENI COLLESALVETTI FRAZ-STAGNO SS-1
ENI LIVORNO ROMA P.LE BARR-ROMA
LODI
ENI LODI VIALE EUROPA
ENI SOMAGLIA
LUCCA
Q8 FORTE DEI MARMI VIA G.B.VICO 96
Q8 LUCCA VIALE EUROPA INGR. AUT. FI/MARE
ENI LUCCA VIALE LUPORINI
ENI PIETRASANTA LI/GE VERSILIA EST AUT.
ENI PIETRASANTA GE/LI VERSILIA OVEST AUT
MANTOVA
TAMOIL BAGNOLO SAN VITO EX SS. 413 DA KM 8+324 A KM 8+
ENI PORTO MANTOVANO LOC. SANT’ANTONIO
MASSA-CARRARA
ENI CARRARA V.LE XX SETTEMBre
Q8 AULLA V.LE LUNIGIANA
MATERA
ENI MATERA LUCANA S S 7
MESSINA
Q8 BARCELLONA
POZZO DI GOTTO VIA MARCONI, 73
ENI MESSINA VIA UMBERTO BONINO
ENI MESSINA AUT.ME-PA KM. 1,500
ENI OLIVERI ME/PATTI TINDARI SUD AUT.
Q8 TORREGROTTA VIALE EUROPA
ENI VILLAFRANCA TIRRENA AUT ME/PA KM 13+500 AUT
MILANO
ENI AGRATE BRIANZA AUT. A4 VE/MI DIR. MILANO
Q8 BOLLATE FZ. OSPIATE VIA REPUBBLICA 16
Q8 BRESSO VIA MATTEOTTI
ENI CAPONAGO AUT. A4 MI/VE DIR. VENEZIA
Q8 CERNUSCO SUL NAVIGLIO S.P. 121 – KM. 8+070
Q8 LEGNANO CORSO SEMPIONE 160 ANG.VIA VOLTA
Q8 LEGNANO VIALE CADORNA, 58
Q8 LEGNANO VIA XX SETTEMBRE 84
Q8 MELEGNANO VIA EMILIA
Q8 MILANO VIALE MARCHE 62
Q8 MILANO VIA S.RITA DA CASCIA 2
Q8 MILANO VIA PELLEGRINO ROSSI 60
Q8 MILANO VIA NOVARA 82
Q8 MILANO VIA NOVARA 391
Q8 MILANO PIAZZA TRIPOLI/RONCAGLIA
Q8 MILANO V.LE CERTOSA 228
Q8 MILANO VIA DE GASPERI
ENI MILANO PIAZZA BELFANTI
ENI MILANO VIALE MARCHE, 32
ENI MILANO PIAZZA BOLOGNA
ENI MILANO VIA TITO LIVIO, 19
ENI MILANO VIA FORZE ARMATE,34
ENI MILANO VIA LORENTEGGIO, 258
ENI MILANO VIA FORZE ARMATE , 322
ENI MILANO VIA EMILIA – P.LE SUPERCORTEMAGGIORE
ENI MILANO MECENATE 78
ENI MILANO P.LE LOTTO 14/A ANG. VIA ELIA
Q8 NOVATE MILANESE VIA AMORETTI
Q8 PADERNO DUGNANO VIA DON ANGHILERI
Q8 RHO SS. 33 DEL SEMPIONE KM.15+660
ENI S. GIULIANO MILANESE
Q8 SESTO S.GIOVANNI VIA GRANDI 31
Q8 SESTO SAN GIOVANNI VIALE RIMEMBRANZE 175
Q8 SESTO SAN GIOVANNI V MATTEOTTI 104
Q8 SETTIMO MILANESE S.S. 11 KM 130+776
Q8 SETTIMO MILANESE STRADA PROVINCIALE 11 – TANGENZIALI
MODENA
ENI CAMPOGALLIANO AUTOSTRADA DEL BRENNERO.AUT.
ENI CAMPOGALLIANO ADS A22 CAMPOGALLIANO EST
Q8 MODENA VIA EMILIA EST.1050
ENI MODENA MODENA TANG. LOC. LA BARCHETTA
ENI MODENA VIA VIGNOLESE 1030
Q8 VIGNOLA VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST
Q8 ZOCCA PIAZZALE RONCHI 15
MONZA E BRIANZA
Q8 ARCORE VIA GILERA 150
Q8 BELLUSCO S.P. 2 MONZA/BELLUSCO
Q8 CARATE BRIANZA S.S.36 SPLUGA KM 10+495 -PV Q8
TAMOIL CONCOREZZO SP 60 KM 0+700 LATO SX
TAMOIL CONCOREZZO SP 60 KM 0+700 LATO DX
TAMOIL DESIO VIA TAGLIABUE
Q8 LENTATE SUL SEVESO FZ.COPRENO STATALE DEI GIOVI 262
Q8 LIMBIATE VIA DEI MILLE 106
ENI MONZA LIBERTA’, 88
NAPOLI
Q8 ARZANO RETTIFILO AL BRAVO
TAMOIL GIUGLIANO
IN CAMPANIA EX SS 162 KM 12+512 ASSE MEDIA
TAMOIL GRUMO NEVANO VIA EX SP GRUMO/FRATTA/S. ARPINO
Q8 MARANO DI NAPOLI CORSO EUROPA, 68 IMP. Q8
Q8 NAPOLI VIA LEONARDO BIANCHI 46
Q8 NAPOLI VIA REPUBBLICHE MARINARE 392
ENI NAPOLI STADERA POGGIOREALE
ENI NAPOLI EPOMEO
ENI NAPOLI TANG. NA LOC. DOGANELLA
ENI NAPOLI MARIANO SEMMOLA 25
Q8 POZZUOLI VIA CAMPI FLEGREI
ENI SORRENTO CORSO ITALIA S S 145
NOVARA
ENI NOVARA VIALE G. CESARE 149
ENI NOVARA C.SO RISORGIMENTO 164
Q8 NOVARA C.SO DELLA VITTORIA 95
Q8 NOVARA CORSO VERCELLI 24
NUORO
Q8 MACOMER CORSO UMBERTO
OLBIA-TEMPIO
AZIENDA COMUNE INDIRIZZO
ENI OLBIA SS 125 KM.319+900 VIALE A. MORO
PADOVA
Q8 CAMPODARSEGO LOC. RESCHIGLIANO, VIA BASSA PRI
ENI DUE CARRARE AUT. PD-BO LATO OVEST
Q8 PADOVA VIA PONTEVIGODARZERE, 94
Q8 PADOVA CORSO BOSTON 51 (TANGENZIALE)
Q8 PADOVA VIA 13 GIUGNO (TANGENZIALE)
ENI PADOVA C.SO 1 MAGGIO 5
PALERMO
ENI PALERMO VIA E. BASILE
ENI TERMINI IMERESE PA/CT T.IMERESE NORD AUT. (CARACOLI)
PARMA
Q8 FIDENZA VIA 24 MAGGIO 31
ENI MEDESANO OVEST A15 PARMA LA SPEZIA
Q8 PARMA VIA FLEMING N.30/A
Q8 PARMA VIA EMILIA OVEST 75/A
Q8 PARMA VIA EMILIO LEPIDO 53/A
ENI PARMA TANG. NORD ZONA CERTOSA
ENI SAN MARTINO OVEST A1 MILANO-BOLOGNA
PAVIA
ENI PAVIA VIA TORQUATO TASSO 75
ENI STRADELLA AUT. A21 TO/PC DIR. TORINO
TAMOIL TORREVECCHIA PIA EX SS 412 KM 14+033
Q8 VIGEVANO CORSO MILANO 77
PERUGIA
Q8 FOLIGNO SS. 3 KM.149+75 LOC.S.ERACLIO
ENI FOLIGNO ARCAMONE
ENI PERUGIA VIA CORTONESE, 86
ENI PERUGIA S.S. E 45 KM 62+110 (LOC. SAN MARTINO IN CAMPO)
PESARO E URBINO
Q8 PESARO STRADA DELLE REGIONI KM 2+260
Q8 PESARO LOC. BORGO
SANTA MARIA STRADA DI MONTEFELTRO N 155
ENI PESARO A/14 FOGLIA EST
PESCARA
ENI PESCARA SS-5 KM-231+700
PIACENZA
ENI ARDA EST A1 BOLOGNA MILANO
Q8 CADEO FZ.ROVELETO VIA EMILIA SS.9 KM.245
Q8 MONTICELLI D’ONGINA VIA BREDA
PISA
Q8 CASCINA VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516
Q8 CASCINA SDA GRANDE COM FI-PI-LI
ENI PISA BONANNO
ENI PISA VIA CISANELLO
ENI PONTEDERA LOC. CURIGLIANO
Q8 SAN GIULIANO TERME VIA BARSOTTI 8
Q8 SAN MINIATO ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034
PORDENONE
ENI PORDENONE VIA VENEZIA
POTENZA
Q8 POTENZA VIA DEL GALLITELLO
ENI POTENZA SS 7 C. DA BETLEMME
PRATO
Q8 PRATO V. LEONARDO DA VINCI, 7260
Q8 PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI
Q8 PRATO VIALE GALILEI, 202
RAGUSA
Q8 RAGUSA V.LE EUROPA
ENI RAGUSA S. LUIGI
RAVENNA
ENI RAVENNA VIA RAVEGNANA 329
REGGIO DI CALABRIA
ENI GIOIA TAURO SA/RC ROSARNO OVEST AUT.
ENI REGGIO CALABRIA VIA NAZIONALE INF. LOC. RAVAGNESE
ENI VILLA SAN GIOVANNI SA/RC V.S.GIOVANNI O AUT.
Q8 POLISTENA VIA PROV PER TAURIANOVA
Q8 REGGIO DI CALABRIA VIALE A. MORO DISTRIBUTORE Q8
REGGIO NELL’EMILIA
ENI REGGIO NELL’EMILIA GRAMSCI, 9
Q8 REGGIO NELL’EMILIA VIA GIOVANNI XXIII, 6/A
RIETI
ENI MAGLIANO SABINA FI/ROMA FLAMINIA EST AUT.
ENI MAGLIANO SABINA FI/ROMA FLAMINIA O AUT.
ENI RIETI S.S.4 KM.87+602
RIMINI
ENI RICCIONE BO/AN MONTEFELTRO O. AUT.
ENI RIMINI VIA FLAMINIA 327
ENI RIMINI VIA MARECCHIESE 284
Q8 SANTARCANGELO
DI ROMAGNA SS. 9 EMILIA KM.8+702
ROMA
Q8 AGOSTA VIA SUBLACENSE KM.6
Q8 ARTENA SS. 600 VIA ARIANA KM. 8+353
Q8 CIAMPINO S.S.217 KM 1+650
Q8 CIAMPINO VIA DI MORENA 191
Q8 CIVITAVECCHIA V.LE BACCELLI 117
Q8 FIUMICINO TRINCEA DELLE FRASCHE 110H
TAMOIL FIUMICINO ARRONE OVEST – A12 RM/CIVITAVECCHIA
ENI GALLICANO NEL LAZIO A/1 PRENESTINA EST
TAMOIL GUIDONIA MONTECELIO VIA CASAL BIANCO KM 4,300
Q8 MONTEROTONDO VIA LEONARDO DA VINCI 25
Q8 MORENA – RIONE DI
ROMA VIA STAZIONE DI CIAMPINO 187
Q8 PALESTRINA SS.155 KM.68+433
Q8 PALOMBARA SABINA VIALE TIVOLI 1
Q8 POMEZIA F.LLI BANDIERA
Q8 ROMA VIA BUFALOTTA 640
Q8 ROMA VIA NAZARETH
Q8 ROMA VIA MEDAGLIE D’ORO 57
Q8 ROMA VIA AURELIA 480
Q8 ROMA VIA TUSCOLANA 1820
Q8 ROMA DI MACCHIA SAPONARA
Q8 ROMA VIA LAURENTINA 575
Q8 ROMA VIA DEL TRULLO 165/167
TAMOIL ROMA VIA F. LANDI
ENI ROMA OSTIENSE, 333
ENI ROMA CORSO DI FRANCIA 0080
ENI ROMA AURELIA KM 8*456
ENI ROMA TIBURTINA 0400
ENI ROMA TR/ROMA SALARIA OVES AUT.
ENI ROMA FI/ROMA SALARIA EST AUT.
ENI ROMA CIRCONV GIANICOLENSE 0340
ENI ROMA ROMA/NA TUSCOLANA ES AUT.
ENI ROMA ROMA/NA TUSCOLANA OV AUT.
ENI ROMA LAURENTINA 453
ENI ROMA G.R.A KM 49,408 ARDEATINA
ENI ROMA VIA TUSCOLANA 423
ENI ROMA GRA KM. 23+163
ENI ROMA CORSO DI FRANCIA, 261/263
ENI ROMA VIA NOMENTANA, 850
ENI ROMA GROTTA PERFETTA, 546
ROVIGO
Q8 ROSOLINA SS. 309 ROMEA VIA S.TERESA, 19
ENI ROVIGO VIALE PORTA PO 66/B
SALERNO
Q8 CAVA DE TIRRENI SS. 18 KM.43+350 LOC. S.GIUSEPPE
ENI S.MANGO PIEMONTE
(40) SA/RC SALERNO EST AUT.
ENI S.MANGO PIEMONTE
(40) SA/RC SALERO OVEST AUT.
ENI SALA CONSILINA SA/RC SALA CONSILINA EST AUT.
ENI SALA CONSILINA SA/RC SALA CONSILINA OVES AUT.
Q8 SALERNO VIA TORRIONE, 104 DISTR. Q8
ENI SALERNO MERCATELLO
ENI SALERNO VIA MEDAGLIE D’ORO
SASSARI
Q8 SASSARI VIA CARLO FELICE
ENI SASSARI BUDAPEST
SAVONA
ENI CERIALE SV/VENTIM/CERIALE S AUT
ENI SAVONA PIAZZALE AMBURGO
SIENA
ENI SIENA TANGENZIALE OVEST KM. 5,287
SIRACUSA
Q8 AUGUSTA JUNGI
Q8 SIRACUSA VIALE SCALA GRECA 215
ENI SIRACUSA V.LE TERACATI
SONDRIO
ENI SONDRIO STELVIO, 39
TARANTO
TAMOIL MANDURIA VIA CIRCONVALLAZIONE
Q8 MASSAFRA S.S. 7 KM 632+176
Q8 TARANTO V.LE UMBRIA
ENI TARANTO VIALE VIRGILIO
TERAMO
ENI MORRO D’ORO AUT BO/CANOSA AUT
ENI ROSETO DEGLI ABRUZZI VIA NAZIONALE SUD 617
ENI SILVI AN/PE TORRE CERRAN0 EST AUT.
ENI TERAMO VIA PO
TAMOIL TORTORETO TORTORETO OVEST – KM. 323,7 A 14
TERNI
ENI AMELIA VIA ROMA 48/A
ENI FABRO AUT.FI/RM FABRO OVEST 000.
Q8 TERNI SS.79 LOC.COLLEROLLETTA
TORINO
ENI BEINASCO TANG.TO SUD-RACC. DROSSO
Q8 BORGARO TORINESE STRAD PROV. TORINO-LANZO
Q8 CASTIGLIONE
TORINESE SS.590 KM.12+491 VIA TORINO 261
Q8 GIAVENO ST.DA PROV.LE 190-VIA AVIGLIANA
Q8 MONCALIERI CORSO TRIESTE, 93
Q8 MONCALIERI SS 393 KM 3+300
ENI MONCALIERI TANG. TO NICHELINO NORD
ENI NICHELINO ANG. TO NICHELINO SUD
Q8 OZEGNA STRADA PROVLE OZEGNA-RIVAROLO
ENI RIVOLI TANG.LE/TO KM 0+950 RIVOLI SUD
Q8 SETTIMO TORINESE TO/MI SETTIMO SUD
Q8 TORINO C.SO GIULIO CESARE,276
Q8 TORINO VIA SANSOVINO/VIA MOLISE
Q8 TORINO VIA PAOLO VERONESE ANGOLO STRADA LANZO
Q8 TORINO PIAZZA M. SCEVOLA 2/A
ENI TORINO VIA BOTTICELLI 62/A
ENI TORINO PZA BERNINI FRONTE 2
ENI TORINO CORSO FRANCIA 401
ENI TORINO CS TRAIANO ANG VI PIO III
ENI TORINO VIA BOTTICELLI 62/A
ENI TORINO PZA BERNINI FRONTE 2
ENI TORINO CORSO FRANCIA 401
ENI TORINO TANG. DI TORINO ADS STURA NORD
ENI TORINO TANG. DI TORINO ADS STURA SUD
ENI TORINO CS TRAIANO ANG VI PIO III
TRAPANI
ENI TRAPANI VIA TENENTE ALBERTI
TRENTO
ENI ALA SS 12 KM 337+947
ENI LAVIS VR/BRENN.PAGANELLA OVEST
ENI LEVICO TERME S.S. 47
ENI TRENTO VIA MACCANI 157
ENI TRENTO TANGENZIALE SUD 4/6 (X RAGAZZI DEL
TREVISO
Q8 PREGANZIOL VIA TERRAGLIO
ENI TREVISO VIA TERRAGLIO 120
TRIESTE
ENI TRIESTE STRADA DEL FRIULI 0005
UDINE
Q8 CERVIGNANO
DEL FRIULI LOC.STRASSOLDO S.S. 352 KM 21
ENI GONARS VE/TS GONARS NORD AUT.
ENI REANA DEL ROJALE VIA NAZIONALE 22
VARESE
ENI VARESE VIA SAN VITO SILVESTRO
VENEZIA
Q8 CAORLE SP. 54 VL. PANAMA 49
ENI DOLO AUT.VE/PD ARINO NORD
ENI DOLO AUT.PD/VE ARINO SUD
Q8 MARCON VIALE SAN MARCO 1
ENI MESTRE LOC. SAN GIULIANO
Q8 PORTOGRUARO VIALE TRIESTE 27
Q8 SAN DONA’ DI PIAVE VIA VIZZOTTO 42
ENI TEGLIO VENETO AUT.TS/VE ADS FRATTA NORD
ENI VENEZIA AUT. VE-TS LATO SUD
VERBANNO-CUNIO-OSSIOLA
AZIENDA COMUNE INDIRIZZO
Q8 OMEGNA VIA IV NOVEMBRE SS. 229
VERONA
Q8 BOVOLONE VIA SAN PIERIN
Q8 ILLASI CORSO D. ALIGHIERI 14
ENI SAMMACAMPAGNA AUT. BS-PD LATO NORD
Q8 SAN BONIFACIO SP 38 PORCILIANA-SOAVE
ENI SAN GIOVANNI
LUPATOTO VIALE GAROFOLI 270
ENI SOAVE ADS SCALIGERA NORD A4
ENI VALEGGIO SUL MINCIO VIA VILLAFRANCA, 357
Q8 VERONA FRAZ. POIANO, VIA COLONNELLO FINCAT
Q8 VERONA VIA MEDIANA 9
ENI VERONA VIALE DEL LAVORO 22
VIBO VALENTIA
ENI PIZZO SRA PIZZO EST AUT.
Q8 VIBO VALENTIA V.LE AFFACCIO, 90
VICENZA
ENI ALTAVILLA VICENTINA AUT. BS-PD LATO NORD
ENI SCHIO VIA P.MARASCHIN 50
ENI VICENZA VIALE DELLA SCIENZA 6
VITERBO
ENI SORIANO NEL CIMINO RAC.AUT.VT/ORTE KM 14,900
ENI VITERBO VIALE ARMANDO DIAZ 13
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