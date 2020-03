Sconto famiglie: da aprile su ticket e visite specialistiche

Da aprile ci sarà uno sconto per le famiglie su ticket e visite specialistiche, l’esenzione vale per gli under 18 e per tutti i soggetti che abbiano compiuto i 55 anni.

Dal mese di aprile sconto famiglie su ticket e visite specialistiche

Anche il Piemonte si adegua al decreto del Governo e elimina una quota del ticket sanitario su tutte le visite specialistiche per tutti i nuclei famigliari che rientrano entro determinate fasce di reddito.

Parliamo di una cifra irrisoria, di pochi euro, che non sarà più dovuta per tutti i soggetti che abbiano un’età superiore ai 55 anni e a tutti quelli che ne avranno meno di 18 anni, per tutte le ricette che prevedono le prestazioni specialistiche di ambulatorio.

Come abbiamo già detto viene applicato a tutti quei soggetti con età inferiore ai 18 anni e superiore ai 55 anni che appartengono ad un nucleo familiare che non superino i tre componenti e con un reddito complessivo che non superi 44mila euro annui.

Se invece si appartiene ad un gruppo familiare di 4 componenti non bisogna superare il reddito annuo di 49mila euro.

Se invece si appartiene ad un gruppo familiare di 5 componenti non bisogna superare il reddito annuo di 54mila euro.

L’esenzione con cui si avrà diritto a questa riduzione, sarà segnalata con il codice E10 e sarà in vigore dal primo aprile e durerà fino al nuovo adeguamento che è previsto per il mese di agosto.

