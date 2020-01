Scontrini spese mediche, bisogna conservarli per la detrazione nel 730

I contribuenti con la presentazione del 730 precompilato/ordinario possono recuperare la detrazione del 19% sulle spese mediche sostenute nell’anno. Ricordiamo che la detrazione spetta per la somma eccedente al franchigia di 129,11 euro. Ci si chiede se con l’ingresso dal 1° gennaio 2020 con lo scontrino telematico, non bisogna più conservare gli scontrini? Analizziamo la domanda di un lettore.

Scontrini spese mediche e detrazione del 19% nel 730

Chiedo scusa per la mia ignoranza, non mi è chiaro nel quotidiano quando devo iniziare a tenere gli scontrini da parte per poi scaricali nel 730, se è questa e la modalità.

E di quali enti?

E in caso basta pagare con il bancomat.

Obbligo di tracciabilità per alcune spese

Secondo la nuova normativa, che obbliga il pagamento con mezzi tracciabili delle spese mediche tranne l’acquisto di medicinali che può essere effettuato anche in contanti.

Ricordiamo che alcune spese sono detraibili (art. 15 del Turi) solo se effettuate con pagamenti tracciabili:

oltre alle spese sanitarie, anche le spese di istruzione, le spese per i mutui ipotecari; le spese per assistenza personale; spese per intermediazione immobiliare; spese per canone locazione studenti; spese veterinarie; spese per attività sportive; spese per assicurazione sulla vita e infortuni; spese funebri.

In linea generale il 730 precompilato conterrà tutte le notizie inerenti alle spese effettuate e detraibili del contribuente.

Le spese effettuate devono essere sempre conservate in quanto l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere l’attestazione del pagamento.

Spese: ricevute e scontrini: i tempi di conservazione

La normativa stabilisce che i documenti devono essere conservati in base a questa tempistica:

Dichiarazione dei redditi: 5 anni

Scontrini: 26 mesi

Bollette: 5 anni

Spese condominiali: 5 anni

Ricevute di affitto: 5 anni

Multe: 5 anni

Spese ristrutturazioni: 5 anni

Imposte sugli immobili: 5 anni

Bollo auto: 3 anni

Ricevute di pagamento: 3 anni

