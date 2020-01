Scontrini telematici devono riportare il pagamento con contanti, bancomat e carte di credito

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube

Le modalità di pagamento devono essere indicate nel Documento commerciale e suddiviso in tre voci:

L’Agenzia delle Entrate ha definito un modello standard per tutti i modelli e marche dei Registratori di cassa telematici.

Scontrini telematici in vigore dal 1° gennaio 2020, prorogata la trasmissione e la memorizzazione all’Agenzia delle Entrate per la lotteria degli scontrini al 1° luglio 2020. Un lettore ci chiede cosa deve contenere lo scontrino, nello specifico: Sono un parrucchiere, sopra lo scontrino fiscale deve essere specificato il tipo di pagamento, contante o Pos? Analizziamo cosa deve contenere lo scontrino telematico.

