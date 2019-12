L’obbligo dal 1° gennaio 2020 degli scontrini telematici con la lotteria degli scontrini che premia i consumatori, ha subito un’ulteriore proroga. L’ultima legge di bilancio esprime maggiore flessibilità verso i titolari di partita Iva che dovranno rilasciare lo scontrino fiscale. Analizziamo tutte le novità rispondendo ad un nostro lettore.

Scontrini telematici e regime forfettario

Sono un soggetto forfettario per una attività di Servizi Postali, e pongo queste domande:

1) Per lo scontrino elettronico la disposizione di legge sarà obbligatoria dal 01/01/2020 anche per questa attività?

2) Per la fatturazione elettronica da quando diverrà obbligatoria essendo un soggetto forfettario?

3) Per il Pos l’obbligatorietà sembra che sia stata prorogata al 01/07/2020 questa data sarà valida anche per i forfettari?

In attesa di gentile avviso di pubblicazione della risposta su questa e-mail se non sarà possibile avere una risposta diretta, ringrazio sin d’ora.

I più distinti saluti A. M.

Rispondiamo alle domande in tre articoli diversi vista anche la distinzione degli argomenti e la complessità. Iniziamo con lo scontrino elettronico in vigore dal 1° gennaio 2020.

Scontrini telematici: chi dovrà aderire

La normativa prenderà il via dal 1° luglio 2020 e non dal 1° gennaio 2020 come previsto. La proroga si è resa necessario per i dubbi sollevati dal Garante della Privacy in base alla raccolta dei dati. Quindi, per consentire l’efficacia della misura si è reso necessaria una proroga con obbligo dal 1° luglio 2020.

Nella legge di Bilancio sono state annullate anche le sanzioni per i soggetti di partita Iva che non comunicheranno i dati dei propri clienti all’Agenzia delle Entrate per la partecipazione alla lotteria degli scontrini. I consumatori finali potranno segnalare la mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza che segnaleranno l’esercente tra i contribuenti a rischio e mettendolo in una posizione di controllo dell’attività.

La lotteria degli scontrini ogni mesi farà un’estrazione da euro 10.000; 30.000 e 50.000; per un valore annuo pari a un milione.

Risposta

La normativa prevede che l’obbligo dello scontrino telematico si applichi a tutti coloro che svolgono attività con Partita IVA di commercio al minuto o assimilate; rientrano quindi: artigiani, alberghi, commercianti, ristornati, ecc.

L’esonero nel 2020 è previsto solo per coloro che svolgono le seguenti attività:

attività con operazioni effettuate a bordo di navi, treni per trasporto internazionali, aerei;

attività con operazioni effettuate da tabaccai, produttori agricoli, vendita di quotidiani;

servizi di trasporto pubblico.

Il decreto non esclude dallo scontrino fiscale i minimi e i forfettari. Quindi, anche le Partita iva con flat tax rientrano nell’obbligo dello scontrino elettronico.

Abolizione regime forfetario per ricavi tra 65.000 a 100.000 euro, le novità

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube