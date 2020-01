Scontrini telematici: si devono conservare per la lotteria? Chiarimenti

L’obbligo della trasmissione degli scontrini telematici all’Agenzia delle Entrate per la partecipazione alla lotteria a degli scontrini è stato prorogato al 1° luglio 2020. Entro il 30 giugno 2020 i registratori telematici dovranno essere predisposti presso gli esercenti e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere operativa. Un lettore ci chiede: Si devono conservare gli scontrini di pagamento con carte bancomat per avere diritto allo sconto fiscale e per il sorteggio degli scontrini vincenti? Grazie R. M.

Slittamento della lotteria degli scontrini telematici al 1° luglio 2020

Come sopra menzionato. per effetto delle ultime modifiche la lotteria degli scontrini partirà dal 1° luglio 2020.

Per poter partecipare all’estrazione è stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento numero 7319122/2019 il codice personale per ogni consumatore di maggiore età. Sarà possibile ottenere il codice cliente tramite il nuovo “portale della lotteria” che sarà istituito entro il termine di entrata in vigore della lotteria, quindi, entro il 1° luglio 2020.

Il cliente dovrà presentare al venditore il codice al momento dell’acquisto, lo scontrino riporterà tutti i dati necessari, ed esattamente:

denominazione del cedente/prestatore;

data e ora del documento;

codice lotteria del cliente;

identificativo del punto cassa (in caso di server RT);

identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

importo del corrispettivo, la modalità di pagamento se in contanti o con strumenti elettronici, indicazione dell’importo non pagato.

Al momento la lotteria non è in vigore e inoltre, non è possibile scaricare il codice cliente, quindi, non serve conservare gli scontrini telematici adesso.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi e su quando sarà possibile scaricare il codice dal nuovo portale della lotteria dell’Agenzia delle Entrate.

