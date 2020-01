Rassegna di oggi 3 gennaio 2020 su: Imposta di bollo su conto corrente; Mutuo e affitto cosa conviene; Scontrino telematico e fattura elettronica; Monete, Intesa Sanpaolo con una nuova funzione per i pagamenti; Polizza casalinghe; Sgravi contributivi; Patente di guida a costi più alti nel 2020; Bonus mobili nel 2020; Speciale concorsi e lavoro; tutte le novità della giornata.

Speciale lavoro e concorsi

Tutti i concorsi in scadenza e le offerte di lavoro:

Imposto di bollo su conto corrente

Cos’è l’imposta di bollo sui conti corrente e conti deposito, chi è tenuto al suo pagamento e chi, invece, può evitare di pagarla? Cerchiamo di capire chi, nel corso del 2020 sarà tenuto al pagamento dell’imposta introdotta dal decreto salva Italia: Imposta di bollo conti corrente e deposito: quando non si paga?

Mutuo o affitto: cosa scegliere?

Comprare una casa e stipulare un mutuo, oppure, scegliere di abitare in affitto, sembra una scelta facile, ma non sempre lo è. Si tratta di un quesito che interessa tante persone, la cui scelta spesso è influenzata dalle variabili economiche e sociali. In sintesi, una mini guida su cosa conviene di più tra mutuo e affitto.

Scontrino telematico e obbligo di adesione

Scontrini telematici in vigore dal 1° gennaio 2020, prorogata la trasmissione e la memorizzazione all’Agenzia delle Entrate per la lotteria degli scontrini al 1° luglio 2020.

Polizza casalinghe

La polizza casalinghe contro gli infortuni domestici da gennaio 2020 sarà esclusivamente online. A dare la notizia è l’ente Inail con la circolare numero 37 pubblicata il 30 dicembre 2019.

Bonus bollette e ISEE aggiornato

Il bonus sociale che consente di ottenere uno sconto in bolletta luce, gas e acqua può essere richiesto dai cittadini attraverso il nuovo indicatore Isee 2020.

Novità sulla prescrizione dei reati

La Riforma della Prescrizione presente nel disegno della legge anticorruzione, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. La nuova normativa “Spazzacorrotti” dispone che si interrompono i tempi legati alla prescrizione dei processi, già dalla prima sentenza di giudizio. In breve, si tratta di una norma promossa dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal M5s che hanno previsto l’interruzione dei termini di prescrizione dall’emissione del giudizio di primo grado (assoluzione o condanna).

Sgravio contributivo anche nel 2020

Sgravio contributivo anche per il 2020, i datori di lavoro potranno beneficiare di ter ani di riduzione contributiva se assumeranno a tempo indeterminato full time lavoratori fino a 35 anni di età, che non abbiano mai lavorato in forma stabile. La previsione del rinnovo triennale degli sgravi contributivi è contenuta nella legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).

Monete

Abbiamo parlato, in diversi articoli precedenti, di errori di conio abbastanza clamorosi che, in alcuni casi, hanno fatto si che il valore della moneta in questione aumentasse di molto. Prendiamo ad esame in questo articolo, quindi, gli errori di conio più eclatanti per capire come hanno influito sul valore delle monete errate. E nel particolare prendiamo in esame le monete da 20 centesimi fuori legge, la moneta da 1000 lire con la cartina errata e la moneta da 1 centesimo con la Mole Antonelliana e il diametro della moneta da 2 centesimi.

Intesa Sanpaolo su Google Pay

Intesa Sanpaolo con Google Pay per tutti i dispositivi Android, completa l’ampia proposta di effettuare pagamenti in modo sicuro, semplice, veloce e soprattutto senza costi aggiuntivi, la soluzione è gratuita per tutti i clienti Intesa Sanpaolo. Pagare in modo sicuro con l’App di Sanpaolo mobile con l’esperienza di attivazione Google Pay.

Patente di guida costa di più dal 2020

La patente di guida dal 1° gennaio 2020 costerà di più per i veicoli delle categorie B e C1. L’aumento è dovuto all’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA).

Consultazione fatture elettroniche

Per tenere conto dei tempi di conversione in legge del decreto 124 del 2019 l’adesione al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati” è stata prorogata al 29 febbraio 2020 allargando, di conseguenza il periodo di adesione.

Bonus mobili

Il bonus mobili ed elettrodomestici permette di fruire di una detrazione al 50% delle spese effettuate per l’acquisto, appunto, di mobili ed elettrodomestici di grandi dimensioni in concomitanza di una ristrutturazione edilizia. Vediamo i tempi da rispettare ed entro quanto fruire del bonus in questione.

