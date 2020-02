Scoprire l’operatore telefonico di un numero facendo così

Molto tempo fa era possibile conoscere l’operatore telefonico di un nostro contatto semplicemente dal prefisso del suo numero. Oggi, con l’avvento della portabilità sono tantissime le persone che decidono, appunto, di cambiare operatore ma non il numero. Certo, tutte le promozioni presenti in Italia permettono di chiamare qualsiasi numero di un qualsiasi operatore, senza rischiare di spendere più del dovuto. Ma se, invece, si volesse fare una ricarica al numero di un nostro amico o di una nostra amica e non si volesse sbagliare, come possiamo scoprirne l’operatore telefonico?

Conoscere l’operatore telefonico dei nostri contatti, ecco il trucco

Un modo c’è ed è anche molto vecchio. Si tratta di comporre le cifre 456, un numero totalmente gratis che permette di sapere se un nostro contatto sia Wind, Tim, Vodafone, Tre ecc.

E’ un servizio gratis al 100% ed è molto facile da usare: basta anteporre la cifra 456 dinanzi al numero della persona che ci interessa e chiamare.

Sentiremo, poi, dall’altra parte del cellulare una voce registrata che ci darà l’informazione desiderata.

Questo è il modo generale per conoscere gli operatori telefonici dei nostri contatti, ma esitono anche altre possibilità.

Per chi è TIM e vuole conoscere l’operatore telefonico altrui può anche inviare un SMS alla cifra sopra riportata, quindi 456, avente come testo la parola info più il numero che ci interessa.

Se si è Vodafone si potrebbe anche chiamare il 4563 e fare passo passo quanto ci viene detto dalla chiamata.

Anche per chi è Vodafone si può inviare un sms al 4563, avente come testo semplicemente il numero interessato, senza aggiungervi nulla di più.

Per chi è Wind vale il metodo del 456, mentre per chi è linea fissa Infostrada bisogna digitare il codice 1088456 dinanzi al numero a cui siamo interessati.

Per chi è Tre può anche usufruire dell’Area Clienti 3, in particolare del servizio “È un 3?”.

