Scosse di terremoto continue a Benevento fino a magnitudo ML 3.8, avvertito a Napoli e Salerno, terrore in strada

Scosse continue di terremoto in provincia di Benevento, in atto uno sciame sismico. La prima scossa stamattina alle ore 09.06 a San Leucio in provincia di Benevento di magnitudo ML 3.4. Si sono susseguite varie scosse di intensità minore, fino ad arrivare alle ore 11.36 con un magnitudo di ML 3.8. La gente è corsa in strada, la paura è tanta. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Salerno. Al momento non si registrano danni a cose e persone. Vi terremo aggiornati sulla situazione in tempo reale.

Terremoto in provincia di Benevento: ecco cosa sta succedendo

Da stamattina la terra trema e diffonde il panico tra la gente, fortunatamente al momento non ci sono arrivate notizie di danni a persone o cose. Ecco cosa sta succedendo.

Ore 12:05 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 2.1

Ore 11:45 scossa nella zona di Ceppaloni (BN) di magnitudo Ml 2.1

Ore 11:36 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 3.8

Ore 10:52 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 2.1

Ore 10:30 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 2.3

Ore 09:53 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 3.4

Ore 09:52 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 3.0

Ore 09:52 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 2.4

Ore 09:08 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 3.2

Ore 09:06 scossa nella zona di San Leucio del Sannio (BN) di magnitudo Ml 3.4

