Scottature solari: si tratta del frutto di nostri comportamenti errati di esposizione prolungata ai raggi solari, senza le dovute precauzioni. Gli esperti raccomandano di esporsi al sole non nelle ore più calde e comunque sotto la protezione di creme apposite, la cui intensità dipende da quanto è delicata la propria pelle. Ma come comportarsi in caso di scottature solari?

Scottature solari: ecco come prevenirle

Prevenire è meglio che curare! Si tratta di un detto antichissimo e che vale anche per le scottature solari. E’ sempre meglio risparmiare alla nostra pelle qualsiasi trauma da scottatura solare, adottando pochi e semplici comportamenti. Il primo consiglio è quello di cospargersi di protezione solare almeno mezz’ora prima di esporsi al sole, per dare alla pelle il giusto tempo di assorbire lo strato protettivo dato dalla crema.

In genere, questo trattamento è da ripetersi almeno ogni due ore e con una protezione che sia superiore alla protezione 15. Evitare, poi, il sole dalle 12:00 alle ore 16:00 è fondamentale se si vogliono arginare gli effetti negativi del sole. Gli occhi ed il viso in generale dovrebbero essere sempre protetti, quindi è opportuno indossare occhiali da sole o un cappello con visiera.

Scottature solari: quali rimedi naturali utilizzare

In caso di scottature solari, non bisogna necessariamente ricorrere a creme e trattamenti industriali invasivi. Esistono alcuni rimedi naturali altrettanto valevoli, tra cui figura innanzitutto l’aloe vera. E’ una pianta da sempre utilizzata per alleviare bruciori e rossori e, in caso di scottature, è un rimedio immediato per il benessere della pelle. Anche alcuni oli essenziali, se massaggiati sul corpo, sono validi rimedi per le scottature solari.

Quello di menta, in particolare, è estremamente fresco ed indicato! Anche le patate, con tutto il loro amido, vengono spesso impiegate per gli eritemi solari e lo stesso potere lenitivo sembra avere la camomilla, che può essere applicata sul corpo sotto forma di impacco.

Anche l’alimentazione ha la sua importanza:

Chi lo dice che, in caso di scottature, bisogna agire solo dall’esterno. Anche l’alimentazione ha la sua importanza. Si tratta di rimedi prevalentemente preventivi, ma che alleviano certamente i fastidi degli eritemi solari. E’ consigliabile consumare tanta frutta e verdure, che sono ricchissime di vitamine e il carotene, che troviamo principalmente in zucca, papaya, carote e frutta e verdura arancione.

L’idratazione ha poi la sua importanza. L’esposizione al sole ci fa perdere tanti liquidi, quindi occhio ad idratarsi dopo periodi prolungati di sole estivo sulle vostre pelli!

