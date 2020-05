Scuola, a settembre aumenteranno le ore di lezione?

A prescindere da come sarà il rientro a scuola nel mese di settembre molti si chiedono se questa nuova realtà a cui si andrà incontro non comporterà qualche modifica per quanto riguarda l’orario scolastico. Ormai è confermato l’uso alternato della didattica a distanza assieme a quella in presenza, la quale prevede, di conseguenza, un’ulteriore alternanza in gruppi suddivisi degli stessi studenti. Ed è per questo motivo che ci si chiede se le ore di lezione aumenteranno oppure resteranno invariate. Il caso, poi, è esploso a seguito dell’intervista fatta alla ministra Lucia Azzolina da Sky tg24.

Scuola, con la didattica a distanza aumenteranno le ore di lezione a settembre?

Nei giorni scorsi, infatti, la ministra Azzolina è stata intervistata da Sky tg24, presentando anche un’altra ipotesi di rientro a scuola.

Non solo ha smentito la possibilità dei doppi turni, ma ha anche ipotizzato di dividere la classe in due gruppi per settimana, alternando così la didattica a distanza con quella in presenza, di cui vi abbiamo parlato qui.

Ovviamente, tale ipotesi è stata pensata per gli studeni più grandi, mentre per i più piccoli si pensa all’utilizzo di teatri, parchi e ville come luoghi in cui poter fare scuola.

Comunque sia, a prescindere dalla modalità di fare lezione, scelta a settembre per la riapertura della scuola, non è previsto un aumento delle consuete ore di lezione per gli insegnanti.

Inoltre, ricordiamo che il ritorno a scuola sarà graduale, come mesi fa è stato anticipato, in base all’età degli studenti.

Pertanto bisognerà aspettare ulteriori notizie in campo scolastico nei mesi che seguiranno.

Come ricordiamo, infatti, la task force realizzata appositamente per la scuola italiana, presieduta dal Professore Patrizio Bianchi, dovrà concludere il suo lavoro entro la data del 31 luglio 2020.

E per questa data, viste le circostanze, speriamo che la questione della riapertura della scuola sia chiara una volta per tutte.

