Scuola a settembre con mascherine e guanti?

Sappiamo che la scuola non riaprirà nel giorno 18 maggio 2020, ma direttamente a settembre, quando l’andamento del coronavirus dovrebbe essere minimo. Mentre si pensa a come iniziare il prossimo anno scolastico, con una didattica mix, ci si chiede come ci si dovrà comportare fisicamente e quali norme da osservare a scuola. A suggerirlo è stata Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che durante un’intervista tenuta in questi giorni, ha parlato di un possibile utilizzo di mascherine e guanti anche all’interno della scuola.

Possibile ritorno a scuola con guanti e mascherine

Se da una parte c’è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a voler utilizzare le scuole come centri ricreativi durante l’estate, al fine di reintrodurre gli studenti nelle strutture in modo graduale, dall’altra parte c’è chi pensa al ritorno a settembre.

Si tratta della ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, la quale non solo augura di tornare al più presto a scuola, ma di utilizzare le mascherine e i guanti anche qualora fosse necessario.

Nei giorni scorsi, la ministra Azzolina risultava essere un po’ titubante su questa ipotesi, ma è anche vero che se si deve ricomniciare è bene farlo nel modo giusto e in piena sicurezza.

Intanto, però, sono molte le aziende che hanno cambiato il proprio oggetto di produzione in mascherine per tutti e alcune di esse si stanno anche attrezzando per realizzare delle mascherine apposite per i più piccoli.

O meglio, sarebbe giusto dire, mascherine per ogni età, dai più piccoli ai più grandi, passando per gli adolescenti, poiché trattandosi di un idumento che deve ben aderire alla faccia per la nostra salute, è necessario essere precisi nelle misure.

Per adesso non ancora ci sono conferme per questo argomento. Certo è che se sarà necessario, a scuola si ritornerà con la mascherina e con i guanti.

Ovviamente, questi dovranno essere indossati non solo dagli studenti, ma anche dai docenti e da tutte le altre figure professionali che vi lavorano.

