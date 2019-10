Scuola: approvato il Decreto Scuola a tutela dei precari

È stato approvato, nella giornata di ieri, il Decreto Scuola, con cui il Consiglio dei ministri autorizza all’assunzione di 24mila docenti precari. Il provvedimento mette in atto anche altre misure, come: un concorso riservato per i direttori dei servizi generali e amministrativi; l’abolizione delle presenze con il metodo biometrico del personale scolastico; procedura semplificata per l’internalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole; anche per gli acquisti di beni e servizi destinati alla ricerca procedure più semplici, validità per nove anni delle abilitazioni scientifiche nazionali. Anche per gli enti di ricerca si prevedono stabilizzazioni.

Scuola: le intenzioni del Governo

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti ha dichiarato che con l’approvazione di questo decreto legge si dimostra quali siano le intenzioni del nuovo governo, cioè eliminare il precariato nella scuola assicurando un numero più alto possibile di cattedre a partire da settembre 2020. L’intenzione è quello di mettere al centro del Paese la scuola perché è da qui che si forma la società di una Nazione. Il decreto-legge prevede anche una semplificazione delle procedure per gli acquisti di beni, misure per i precariati della ricerca e il rinvio della scadenza dell’abilitazione scientifica nazionale.

Anche il vice ministro all’Istruzione Anna Ascani ha detto che tale decreto servirà a normalizzare la vita delle nostre scuole, a partire dalla stabilizzazione, dal prossimo settembre, di 24 mila precari. Inoltre, verrà anche avviato il concorso ordinario che per mettere in cattedra altri 25 mila insegnanti. In questo modo oltre a migliorare la qualità di vita del corpo docente, ne trarranno vantaggi anche gli studenti e il sistema educativo. Certamente, con queste misure non si risolveranno tutti i problemi del precariato nella scuola ma sicuramente è un passo avanti.

