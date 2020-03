Scuola, Azzolina garantisce la validità dell’anno scolastico

La scuola assieme ad altri organi sta sicurmente soffrendo di più per il disagio imposto dalla quarantena necessaria voluta dal governo a causa dell’emergenza Coronavirus. Bisogna pur dire che sin dall’inizio dei primi casi la ministra Lucia Azzolina ha attivato la didattica a distanza senza perdere ulteriore tempo al fine di garantire soprattutto agli studenti quel barlume di normalità scolastica quotidiana. La ministra Azzolina ha poi continuato nel suo operato venendo incontro a tutte le richieste ed i dubbi degli studenti, e non esclude un piano di emergenza per la maturità 2020. La scuola non si ferma e grazie ai finanziamenti del decreto Cura Italia cercherà di eliminare quanti più disagi possibili nati con la didattica a distanza. Nell’intervista a RaiRadio1 la ministra è intervenuta sulla questione della validità dell’anno scolastico.

Lucia Azzolina garantisce la validità dell’anno scolastico per ogni scuola

Azzolina arriva dritta al punto e afferma senza troppi giri di parola che l’anno scolastico, nonostante le intemperie che sta vivendo, sarà valido.

Queste le sue parole dutante la trasmissione “Tutti in classe” di Rai Radio1.

Ha parlato poi della valutazione che deve essere effettuata dai docenti durante la modalità della didattica a distanza ritenendo come questi abbiano la piena libertà di valutare nel modo opportuno gli studenti.

La ministra ci tiene a precisare che in un momento del genere la didattica a distanza non è tanto il dover valutare gli studenti, il dover dare loro un voto, ma stargli vicino.

Principale preoccupazione della ministra è che la scuola e gli insegnanti tutti debbano essere un punto di riferimento per gli studenti in un momento delicato come questo.

Una particolare riflessione viene fatta per gli studenti delle zone rosse, i quali possono vedere nei docenti dei punti fondamentali anche per quanto riguarda il piano emotivo.

Infine, sono necessarie le azioni degli insegnanti che hanno il potere di alleviare quella tristezza che gli studenti vivono a causa della mancata routine scolastica.

