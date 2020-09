L’appello lanciato dai presidi italiani è quello di imporre l’obbligo di presentare il certificato medico dopo tre giorni di assenza, prima di essere riammesso in classe. La richiesta arriva sul tavolo del Miur a pochi giorni dalla riapertura delle scuole.

Certificato medico dopo tre giorni di assenza

La richiesta di presentare il certificato medico dopo tre giorni di assenza è stata avanzata dall’Anp (Associazione nazionale presidi). Alla base vi è in primis la tutela dell’intera classe, considerando che, senza il certificato, per l’insegnante sarebbe impossibile sapere se l’assenza derivi da motivi di salute.

“Se uno studente si assenta e la scuola non sa il perché” ha spiegato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, “potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale”. Per quanto riguarda, invece, i casi di sospetta o conclamata positività è stata introdotta la figura del referente Covid.

Il referente Covid

Nel documento emanato dal Ministero dell’Istruzione, inerente alle misure di sicurezza da adottare in vista dell’inizio dell’anno scolastico, vi è l’indicazione di nominare almeno un referente Covid per ogni istituto. La figura è stata introdotta al Rapporto dell’Iss del 21 agosto 2020. Non sarà un medico, ma piuttosto di una figura facente parte del personale scolastico, con competenze comunicative e informative.

Questa sarà appositamente formata. In particolare per quanto riguarda i principali veicoli di trasmissione del Coronavirus, i protocolli di prevenzione e le procedure di gestione di casi contagio. Qualora ci fosse un caso di positività di un alunno, il referente Covid dovrà informare la scuola e le famiglie. In seguito dovrà tracciare e individuare i contatti del ragazzo per avvertire tutti coloro che potrebbero essere stati esposti al contagio. A tal proposito l’Associazione nazionale presidi si è anche detta particolarmente favorevole al ripristino della figura del medico scolastico.

