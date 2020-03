Scuola e Coronavirus, saltano anche le prove Invalsi

Di recente, per volontà del MIUR, il ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, sono state sospese tutte le gite scolastiche fino al 3 aprile, oltre alla chiusura di atenei e delle scuole di tutta l’Italia fino alla data del 15 marzo. Questo sembra mettere in seria difficoltà soprattutto gli studenti del quinto anno di ogni scuola superiore italiana, i quali saranno prossimi all’esame di Maturità. Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, ha preso anche in considerazione l’idea di un piano di emergenza realizzato proprio per l’esame. Infine, per quanto riguarda le prove Invalsi, prove obbligatorie per i maturandi, si ipotizza anche per loro un’eventuale sospensione a data da destinarsi.

Scuola ed allerta Coronavirus, probabile sospensione delle prove Invalsi

Dall’agenzia stampa Adnkronos si evince che le prove Invalsi, le quali si sarebbero dovute svolgere a metà marzo, potranno slittare a nuova data a causa del Coronavirus.

Sappiamo che le tre prove che dovranno affrontare i maturandi sono tre e che riguardano, rispettivamente, le materie di italiano, matematica e inglese, da svolgere interamente al computer.

Non ancora è possibile conoscere con esattezza le nuove date di tale svolgimento di prove, né tantomeno indicazioni più generali sulla questione.

Infine, è stato reso noto che la sospensione dei viaggi di istruzione, visite guidate ed altre uscite simili, è stata allungata fino al giorno 3 aprile 2020.

Gira voce che la chiusura delle scuole potrebbe prolungarsi anch’essa fino a questa data.

Aspettiamo ulteriori aggiornamenti.

Leggi anche:

Maturità 2020, Azzolina perché dice no al 60 politico?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube