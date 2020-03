Scuola, il MIUR invia alle scuole la nota per l’attuazione del decreto Cura Italia

Nelle scorse settimane la ministra Azzolina ha dichiarato pubblicamente che all’interno del decreto Cura Italia sono stati dedicati ben 85 milioni di euro per la scuola. 70 milioni di questa somma saranno utilizzati per permettere agli studenti aventi difficoltà enomiche familiari di poter acquistare pc e table necessari per la didattica a distanza. 10 milioni di euro, poi, sono per potenziare le piattaforme necessarie alla didattica a distanza o addirittura per poterle comprare ed usifruirne. Infine, 5 milioni di euro sono dedicati alla formazione di tutto il personale scolastico per le tecniche e metodologie della didattica a distanza. Ebbene, tutti questi numeri e i consecutivi propositi non rimarranno nell’aria: sabato scorso, il 28 marzo, il MIUR ha pubblicato sul suo sito la notizia in cui viene detto che è stata inviata a tutte le scuole di Italia la nota operativa necessaria per l’attuazione di tale decreto Cura Italia.

Il MIUR rende concreto il decreto Cura Italia per ogni scuola di Italia

All’interno della nota, di cui sotto vi riportiamo il testo ufficiale in formato PDF, viene detto che tutte le scuole sono state avvisate di tale misura pensata proprio per la scuola.

E che quindi gli 85 milioni di euro sono pronti, concretamente, per essere usati in ogni proposito sopra elencato dalla ministra.

Inoltre, si parla anche di 43,5 milioni finanziati per le pulizie straordinarie delle scuole.

Ecco di seguito il link:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.n.+562+del+28+marzo+2020.pdf/75b48ea1-c6d4-178c-55c1-f6a37a25821e?version=1.0&t=1585419275262

Di seguito, invece, riportiamo i link dei due decreti:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-186-del-26-marzo-2020

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-187-del-26-marzo-2020

