Scuola: inizio e fine delle vacanze di Natale in tutta la penisola

Finalmente sta arrivando il Natale, e chi ne gioisce di più sono sempre i tanti bambini e ragazzi che potranno riposarsi un po’ e non vedere la scuola per qualche giorno. La cosa molto interessante è che le vacanze di Natale non hanno per tutte le regioni la stessa data di inizio e la stessa data di fine. Sebbene ci sia il detto “l’Epifania ogni festa porta vita”, esistono delle regioni in cui le vacanze natalizie finiscono un po’ prima non rispettando questa tradizione. Comunque sia, non vogliamo rovinare le feste a nessuno, però forse è bene conoscere quanti giorni di “libertà” hanno i nostri studenti italiani nel periodo delle vacanze di Natale. Bisogna sapere che i giorni di festa e le vacanze che seguono non sono decisi da un unico organo generale e sovraregionale, ma dalle scuole stesse nel proprio calendario. Alla base c’è un conteggio di giorni ben calcolato.

Vacanze di Natale 2019, quali sono gli studenti che tornano prima a scuola?

Facciamo un viaggio nella nostra penisola e tocchiamo tutte le regioni per scoprire quanto dureranno le vacanze natalizie per i diversi studenti italiani.

In Toscana gli studenti potranno riposarsi dalla vigilia del 24 fino al giorno di lunedì 6 gennaio 2020, per tornare a scuola il 7.

Stessa cosa vale per le Marche, mentre in Liguria cambia solo la data di inizio che è il 23 dicembre.

I nostri amici piemontesi inizieranno le vacanze il 23 per terminarle il 4 gennaio, come anche in Umbria.

In Valle d’Aosta non si vuol perdere tempo, quindi avremo due blocchi di vacanze: il primo sarà dal 23 al 31 di dicembre, ed il secondo durerà dal 2 al 4 gennaio.

La Calabria, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Sardegna e la Basilicata chiuderanno le scuole il 23 per riaprirle il 7, mentre gli amici della Campania si riposeranno due giorni prima per poi ritornare anche loro a scuola il 7.

Nel Lazio e Lombardia gli studenti si riposeranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre nel Molise i ragazzi torneranno a scuola il 4.

In Sicilia le scuole chiudono il 23 per riaprirsi solo l’8 gennaio, mentre a Bolzano saranno chiuse dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Infine, in Abruzzo le vacanze di Natale inizieranno nel giorno della viglia e dureranno vino al 6 gennaio, mentre in Puglia ci riposerà un giorno prima, cioè il 23 dicembre.

