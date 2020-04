Scuola, per Azzolina gli studenti nelle classi dovranno essere ridotti

Mentre la scuola è nella fase della didattica a distanza, dopo il Decreto Scuola in cui finalmente si è parlato degli esami di maturità, di quelli delle scuole medie e delle assunzioni, la ministra Azzolina pensa anche al futuro. Già in precedenza ha ipotizzato dei possibili scenari a cui la scuola potrebbe ritrovarsi nel prossimo anno scolastico, ovvero quello 2020/2021. Si è parlato di una possibile riapertura graduale delle scuole in senso discendente, ma anche di didattica a distanza ancora a settembre, fino alla riapertura generale delle scuole nel giorno 21 settembre dopo tre settimane di recuperi che dovranno iniziare il 1° dello stesso mese. Adesso, la Azzolina ha pubblicato un post sulla sua pagina personale Facebook in cui parla delle classi e delle loro dimensioni: necessario per la ministra è ridurre il numero degli studenti per classe, quindi evitare le situazione pollaio, e di conseguenza evitare una possibile ricaduta.

Scuola: per la Azzolina necessario la riduzione degli alunni per classe

Non solo il futuro della scuola, ma anche di tutta l’Italia è ancora incerto. Come andranno le cose e quale sarà il loro risultato si vedrà nelle settimane seguenti.

Per quanto riguarda la scuola, la fatidica data spartiacque è il 18 maggio la quale influenzerà soprattutto gli esami di terza media e di maturità.

Non sappiamo con certezza se per quella data tutta questa emergenza da Coronavirus sarà effettivamente finita, come non sappiamo quando inizierà la fase due della quarantena e via discorrendo.

Sicuramente è interesse principale della ministra Lucia Azzolina tutelare la salute degli studenti e se questo significa che la scuola può essere un luogo di allarme, la ministra non ci pensa due volte a fare il possibile per evitare che ci sia di nuovo un contagio.

Tra le tante soluzioni, oltre a quella della riduzione degli studenti nelle classi, in giro sul web si parla anche dell’utilizzo delle mascherine e dei guanti nelle aule, ma anche di continuare con la didattica a distanza.

