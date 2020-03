Scuola: possibile ipotesi di riapertura graduale

Il 3 aprile inteso come data di un possibile ritorno a scuola è a tutti gli effetti un ricordo: a dirlo è stata la stessa ministra Azzolina la quale ritiene necessaria prima un’indagine scrupolosa degli esperti per parlare effettivamente di ritorno a scuola. Qualunque sia la data di ritorno si ipotizza una riapertura graduale delle scuole: prima gli studenti delle superiori, poi medie, elementari ed infine infanzia. Dietro a questa ipotesi c’è una motivazione di necessità. Si tratta, infatti, della volontà di salvaguardare la parte più fragile della popolazione: i bambini, appunto, che come abbiamo visto non sono immuni al virus. Altra motivazione dietro a tale ipotesi è che la riapertura graduale delle scuole consentirebbe di non far uscire molte persone in tempi contemporanei. Almeno questo è il parere degli epidemiologi.

Scuola, le riaperture potrebbero essere graduali

A parlare di tale riapertura graduale delle scuole è stato il virologo Fabrizio Pregliasco all’Ansa ritenendola una necessità. Stessa cosa vale anche per le aziende e per tutto il settore del lavoro in generale e sociale.

Pregliasco sostiene che per tornare alla socialità bisognerà stabilire un piano con uscite differenti tra tutti gli organi privati, quindi aziende ed altri, e pubblici, come le scuole appunto.

Non si può pretendere di tornare alla normalità di punto in bianco senza tener conto di quello che è accaduto e senza mantenere una certa prudenza.

Infine, a detta del virologo sarebbe bene che l’ultima fascia della popolazione a lasciare la casa siano i bambini e gli anziani, ritenuti i più deboli nella società.

Dopo tale periodo è bene avere a casa mascherine e guanti al pari di cerotti e farmaci per il mal di gola: abbiamo ormai vissuto sulla nostra pelle un virus infettive e non si esclude un ritorno futuro dello stesso in altre forme.

Sulla possibile data di riapertura delle scuole molti politici stanno dicendo la propria, ma la verità è che siamo ancora in uno stato di piena incertezza.

Per Pregliasco il Coronavirus non andrà via tanto facilmente, quindi bisogna essere cauti e non pensare di essere totalmente fuori pericolo.

Ormai ci sono anche più di 1.000 morti al giorno e bisogna che tali numeri in futuro non aumentino.

Leggi anche:

Scuola: chi avrà i recuperi come dovrà fare?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube