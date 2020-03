Come annunciato, manca solo la conferma ufficiale, dato il numero sempre alto dei contagi da coronavirus, le scuole potrebbero restare chiuse oltre il 3 aprile. Ecco il punto di vista del presidente Anief, Pacifico.

Scuola ed emergenza coronavirus: “didattica a distanza è un diritto degli studenti”

Il presidente Anief, Associazione nazionale insegnanti e formatori, Marcello Pacifico, in una intervista, spiega che l’apertura delle scuole potrebbe slittare a maggio o “addirittura si può iniziare a pensare che quest’anno non si apriranno più le porte per gli studenti”.

Di conseguenza andrebbe anche rivista la didattica a distanza per inserire adeguate griglie di valutazione per l’apprendimento degli studenti.

Per fare ciò, continua Pacifico “è importante capire se tutti gli studenti abbiano potuto usufruire della didattica a distanza e se tutti i docenti siano stati in grado di svolgerla”.

Comunque, prosegue il presidente Anief “la didattica a distanza è un diritto degli studenti e che la relativa valutazione deve tenere conto di questa circostanza di emergenza”.

Riguardo agli Esami di stato, Pacifico afferma che se le scuole non dovessero riprendere sicuramente il Governo dovrà dare delle indicazioni sul loro svolgimento.

Se si terranno a giugno o a settembre, in presenza o in via telematica è importante iniziare a pensare ad una soluzione. “Probabilmente nei prossimi giorni verranno date indicazioni proprio sulle modalità di svolgimento”, conclude.

Pacifico (Anief): “Vigileremo affinché i contratti di lavoro siano rispettati”

Parlando del personale ATA, invece, conferma che, come indicato da decreto, le sedi scolastiche sono chiuse al pubblico, tranne in casi inderogabili.

Il personale amministrativo usufruisce del lavoro agile, il personale che non può farlo è esonerato dal servizio.

A proposito delle ferie, inoltre, assicura che “queste devono essere prese per l’anno precedente e non per l’anno in corso […] nel rispetto del contratto e sta al dipendente chiedere il suo utilizzo”.

Sarà compito dell’Anief vigilare affinché, in questo periodo di confusione, non siano prese decisioni che non rispettino i contratti.

Anief: “Assunzioni del personale docente e ATA con più di 24 mesi di servizio”

Concludendo l’intervista, il presidente Anief Pacifico, conferma il blocco dei concorsi, ma non le assunzioni. Dichiarando che “non bisogna aspettare le emergenze per risolvere un problema grosso […] la supplentite”.

Infatti, da anni Anief chiede la stabilizzazione dei precari con più di 24 mesi di servizio: “Noi chiediamo un piano di assunzioni straordinario su tutti i posti vacanti e l’assunzione dalle graduatorie di istituto”.

La stessa richiesta chiedono per il personale ATA, ovvero che “dopo la stabilizzazione del personale delle cooperative, deve essere assunto dalle graduatorie 24 mesi”.

