Se cambi il gestore telefonico, le fatture del vecchio gestore sono illecite

Quello del cambio di gestore è un tasto dolente per tutti i clienti di un qualche consumatore. Tra i tanti problemi a cui si va incontro, c’è anche quello che abbiamo riassunto nel nostro titolo: dopo aver fatto il cambiamento, o il passaggio ad un nuovo gestore, si continuano a ricevere le fatture le vecchio gestore. Cosa fare in questa situazione è difficile dirlo, anche perché non si tratta di un semplice numero di telefono, ma di soldi che vengono richiesti in modo assurdo. Per fortuna, ci sono dei mezzi che ci permettono di liberarci da questa assurda richiesta.

Il vecchio gestore telefonico ti tormenta? Ecco come sbarazzarsi di lui

Possiamo dirvi senza tanti giri di parole che dovete stare calmi e che siete nella parte della ragione dato che il gestore agisce sicuramente con un profilo di illiceità.

E’ doveroso che il cliente truffato, perché si tratta di vera e propria truffa, deve avere rimborsate tutte le fatture emesse successivamente al cambio dell’operatore.

Il cliente truffato potrà ricorrere al Co.re.com. (comitato regionale per le comunicazioni), territorialmente competente, sia per avviare una procedura di mediazione, sia per chiederne l’intervento in fase decisoria.

C’è poi da fare una precisione: un’azione giudiziale di risarcimento danni non sortirebbe gli effetti sperati dal cliente truffato perché il danno che lo stesso ha dovuto subire senza ragion di logica, corrisponde, in realtà, alle sole somme trattenute da parte dell’operatore.

