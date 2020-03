Se hai dolore al petto vai subito in ospedale o chiama l’ambulanza

Nonostante ci troviamo in piena emergenza Covid-19, non dobbiamo avere paura di andare in ospedale o chiamare un’ambulanza per altre patologie che possono sembrare non gravi ma che poi possono degenerare in situazioni drammatiche.

Anche in emergenza Covid-19, con dolori al petto si deve andare in ospedale o chiamare l’ambulanza

E’ un dato di fatto, l’emergenza dal Covid-19 e tutti i fattori che ne scaturiscono dietro, fanno in modo che si moltiplichi per ben sei volte il rischio d’infarto. In questo periodo tutti, compresi i cardiopatici, evitano i controlli per paura di contrarre il contagio.

Interviene su questo il direttore del Cardiocenter di Niguarda, e dichiara che stiamo vivendo una situazione che ha del vero paradossale; da un lato si invita tutti a non prendere d’assalto i Pronto Soccorso, da un’altra parte invece c’è molta gente che non riesce a capire che questo consiglio può danneggiare e far rischiare la vita a parecchi soggetti che hanno patologie gravi.

Quello che bisogna dire e precisare che in generale i cardiopatici sono sempre a rischio e in questo particolare momento lo sono ancora di più. In particolare quelli che soffrono di patologie come cardiopatia ischemica e insufficienza cardiaca.

Quando fare davvero molto attenzione per un cardiopatico?

Per i cardiopatici, ma anche per chi non lo è, bisogna fare molta attenzione quando si avvertono dei forti dolori al petto e ancora di più quando diventano insistenti. Attenzione ancora di più se a questi dolori si associa un dolore al braccio e soprattutto a quello sinistro.

Altri sintomi che vi devono mettere in allarme e farvi preoccupare sono la sudorazione, provare un malessere intenso, tutti questi sintomi non sono da sottovalutare.

La raccomandazione è quella che in caso di questi sintomi di andare in ospedale, chiamare se lo avete, il vostro cardiologo di fiducia, o chiamare il 118 che vi invierà un’ambulanza.

