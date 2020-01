Se la febbre non scende vediamo cosa possiamo fare

Se vedi che la febbre non scende cerchiamo di capire cosa bisogna fare secondo gli esperti. La febbre è una condizione che può capitare a tutti ed è molto comune, è un segnale con cui l’organismo ci segnala che abbiamo qualche infezione in atto. La febbre non è una malattia, è un sintomo e dobbiamo preoccuparci solo se abbiamo difficoltà a farla scendere.

Ecco cosa fare quando la febbre non scende agli adulti

La prima cosa da fare è chiamare il medico e cercare di capire la provenienza della febbre. L’alimentazione è una componente molto importante quando si ha la febbre, innanzitutto bisogna assumere alimenti ricchi di vitamina C e probiotici. Di estrema importanza è quello di stare a riposo, riposare e stare al caldo servono a sopportare e a combattere l’infezione che è in atto, nel momento in cui la febbre non scende il nostro corpo è sottoposto ad uno stress molto forte. Un’altra cosa importante è il vestiario, coprirsi troppo non fa bene a chi ha la febbre, potrebbe essere controproducente, va a contrastare la dispersione del calore corporeo nel momento in cui bisogna abbassare la febbre.

Ecco cosa fare quando la febbre non scende ai bambini

Se durante il periodo della febbre vengono somministrati medicinali antipiretici ai bambini e la febbre non scende, la cosa importante da fare è contattare il pediatra e metterlo a conoscenza della situazione. Sicuramente, se la febbre persiste da giorni, il pediatra passerà alla somministrazione di antibiotici, anche se a volte anche questa terapia potrebbe non funzionare; non è facile riconoscere le infezioni virali da quelle batterche. La stesa cosa che abbiamo detto per gli adulti vale anche per i bambini, il vestiario è si importante quando si ha la febbre, l’importante è non coprirsi troppo.

