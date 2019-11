Se smettiamo di mangiare pane e pasta cosa succede al nostro corpo?

Quando si parla di diete non possiamo far altro che vantarci della nostra dieta mediterranea, ce la invidiano un pò in tutto il mondo. Ma ci siamo mai chiesti che cosa può succedere al nostro corpo se smettiamo di mangiare pane e pasta?

Andiamo a vedere quali sono le conseguenze di smettere di mangiare pane e pasta per il nostro corpo

1)Riducendo il consumo di pane e pasta si può perdere peso, benché bisogna fare attenzione a fare una distinzione, perdiamo liquidi, no grassi, questo perché sappiamo bene che i carboidrati accumulano acqua

2)I carboidrati sono fonte di energia per il nostro cervello, mancando i carboidrati viene a mancare questa energia, avendo così dei sintomi che possono somigliare a quelli dell’influenza, questo accade perché si va a bloccare il metabolismo dei grassi fermandosi ai corpi chetonici che muovendosi e accumulandosi risultano poi per il nostro organismo, tossici e quindi provocandoci debolezza e stanchezza

3)Non assumendo carboidrati ci si sente più deboli, per noi rappresentano quell’energia che va bruciare proteine e grassi dandoci la forza per il nostro corpo

4)Non assumere carboidrati ci porta dei danni sull’umore, la loro mancanza va ad incidere sulla serotonina che influisce nella nostra serenità

5)Per chi non lo sapesse i carboidrati, quelli raffinati, fanno salire il livello di zucchero nel sangue, se questa viene interrotta ci si incorre di generare una dipendenza, il consiglio è comunque di prediligere carboidrati integrali

6)Da dire una cosa molto importante, i carboidrati raffinati portano a rischi di diabete e problemi cardiaci, quelli integrali portano benefici al livello di colesterolo riducendo i rischi di ictus e diabete

7)Per quanto riguarda il bene del nostro intestino è bene scegliere sempre i cereali integrali che grazie alle fibre contenute danno effetti benefici portandoci alle regolarità intestinale.

