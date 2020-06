Seat Ateca: il 15 giugno sarà presentato l’aggiornamento

Seat ha confermato che una versione aggiornata del SUV Seat Ateca farà il suo debutto entro la fine di questo mese e ha rivelato la prima immagine ufficiale del nuovo SUV. Il concorrente di Nissan Qashqai dovrebbe essere presentato il 15 giugno, ha confermato il produttore spagnolo. La nuova immagine di anteprima rivela solo la parte posteriore della vettura, dove possiamo vedere che la forma è sostanzialmente la stessa. Tuttavia, sono visibili modifiche ai dettagli, tra cui luci di coda leggermente modificate e il nuovo badge modello più espressivo che abbiamo visto per la prima volta sulla nuova Leon.

Dettagli limitati per ciò che Seat descrive come un “aggiornamento significativo” sono stati rilasciati accanto all’immagine. Si dice che il SUV sarà caratterizzato da una “nuova estetica sia all’interno della cabina che dal design esterno”, mentre aumenteranno le caratteristiche di sicurezza e connettività. La gamma di motori sarà migliorata con pretese di efficienza migliorata, sebbene non sia chiaro quanto estesi saranno questi miglioramenti. Un punto di riferimento è la Leon dal prezzo simile, che beneficia delle versioni leggermente ibride dei motori a benzina a tre e quattro cilindri di Seat con cambio automatico.

I prototipi precedenti di Seat Ateca sembravano sfoggiare un certo tipo di sensori di misurazione su ciascuna ruota, il tipo che abbiamo visto prima su prototipi dotati di frenata rigenerativa. Tale tecnologia è in genere una riserva di un propulsore ibrido, che si adatterebbe al lancio di elettrificazione del marchio. Anche se non ancora confermato, è possibile che una versione ibrida plug-in ‘eHybrid’ derivida Leon. Nella berlina, un 1.4 litri turbo del motore a benzina, batterie 13kWh e motore elettrico si combinano per produrre 201bhp e offrono un elettrico-unica gamma di 38 miglia.

