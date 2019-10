Seat potrebbe annunciare presto qualcosa di rivoluzionario. La casa automobilistica spagnola che fa parte del gruppo Volkswagen potrebbe reinventarsi completamente. Autocar riferisce che Seat potrebbe persino abbandonare del tutto il suo nome e sostituirlo con quello del nuovo sub-marchio ad alte prestazioni Cupra. La pubblicazione cita il presidente della società tedesca, Herbert Diess, che avrebbe suggerito il possibile cambio di nome a margine del Motor Show di Francoforte del 2019, il mese scorso.

Seat diventa Cupra? ecco la verità

Diess ha affermato che la migliore possibilità per Seat di sopravvivere a lungo termine è quella di posizionarsi al di sopra del marchio Volkswagen come un marchio più premium, qualcosa di simile ad Alfa Romeo per FCA, per dare serio filo da torcere a rivali del calibro di BMW, Mercedes, Jaguar, Lexus e Audi. Il fatto è che Seat non si è ancora del tutto affermato nei mercati occidentali più importanti, come Francia e Italia, nonostante il successo dell’anno scorso, con oltre 500.000 veicoli venduti.

Al lancio del sotto-marchio Cupra nel 2018, il presidente delle due case automobilistiche spagnole, Luca de Meo, ha dichiarato: “Seat si è concentrata sulla crescita e sull’acquisizione di credibilità, ma in alcuni mercati c’è ancora un rifiuto del marchio Seat da parte di persone sensibili all’immagine. Questo possiamo risolverlo, ma abbiamo bisogno di tempo.”

“Cupra sta iniziando da zero con qualcosa di nuovo. Partiamo da un campo verde e forse con ciò possiamo attirare clienti che altrimenti potrebbero non arrivare. Vendere questo tipo di auto per noi è molto più redditizio. Questo ci consente di aumentare la redditività del marchio”. Nel caso in cui davvero Seat procederà a questo cambio di nome, allora forse potrebbe anche arrivare in mercati dove fino ad ora non è arrivato come ad esempio gli Stati Uniti.

Ti potrebbe interessare: Audi svilupperà una coupé elettrica di lusso

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062