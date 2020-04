Sebastian Vettel: aumentano le probabilità di un suo rinnovo con la Ferrari

Sebastian Vettel ha indicato che potrebbe concludere un nuovo accordo con la Ferrari prima che inizi la stagione di Formula 1 che attualmente è stata sospesa a causa della pandemia di COVID-19. Il quattro volte campione del mondo è a scadenza di contratto alla fine del 2020, ma desidera restare. La Ferrari ha affermato che Vettel rimane la prima scelta per collaborare con il giovane monegasco Charles Leclerc, ma alcuni giornali in Italia hanno suggerito che la Ferrari vuole una risposta entro la fine di aprile per garantire che i potenziali sostituti siano ancora disponibili. “Penso che una delle cose chiave in questo momento per tutti, che siate sportivi o meno, è di essere pazienti”, ha detto il quattro volte campione del mondo ai giornalisti durante una teleconferenza.

Il tedesco è rimasto vago quando gli è stato chiesto se il prossimo contratto sarebbe stato per un solo anno, ora che i principali cambiamenti delle regole del 2021 erano stati ritardati al 2022. Il tedesco ha detto che anche se la stagione fosse ridotta a 10 gare dalle 22 previste sarebbe comunque un campionato valido.

“Una stagione è una stagione, che si tratti di 10, 15, 20 o 25 gare”, ha detto. “Per vincere devi ugualmente essere il più continuo. Ovviamente con meno gare ogni gara è più importante, ma alla fine il campionato rimarrebbe comunque il campionato. Dieci gare significherebbe comunque molte cose da fare per vincere” ha concluso Sebastian Vettel.

