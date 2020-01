Secondo il tuo segno zodiacale ecco come superare una rottura amorosa

Ogni segno zodiacale ha una particolarità che può essere positiva o negativa, si possono avere pregi e difetti, si può essere più fortunati e meno fortunati, e tante altre cose. Oggi andiamo a vedere invece come per ogni segno zodiacale viene superato un momento difficile come una rottura amorosa.

Andiamo a vedere segno per segno come viene superata una rottura amorosa

ARIETE: segno molto ambizioso, le rotture sono importanti per loro. Per superare un momento del genere e per scaricare lo stress si dedicano ad attività sportive.

TORO: una rottura può scuotere davvero tanto la propria vita, molto abituato alla stabilità e poco ai cambiamenti. La soluzione potrebbe essere dedicarsi a qualcosa per ricominciare da zero.

GEMELLI: molto emotivi, dopo una rottura fanno di tutto, piangono, ridono e parlano tanto. Un momento di meditazione può essere utile per fare chiarezza e riorganizzarsi.

CANCRO: per loro le rotture sono molto tragiche e pesanti, quando fanno entrare qualcuno nella loro vita lo fanno per sempre. Solo gli amici, quelli veri possono aiutarlo a ricominciare.

LEONE: essere lasciati per loro è una grande offesa, si sentono feriti e persi, vorrebbero capire i veri motivi, le ragioni vere per cui c’è stata la rottura.

VERGINE: dopo la rottura i nati sotto questo segno devono subito distrarsi e cercare di uscire con qualcuno senza parlare del passato e cercare di capire chi aveva torto o ragione.

BILANCIA: ama dividere la vita con qualcuno, le pause possono non fargli tanto bene. Non ha difficoltà a trovare un’altra relazione, l’unica cosa è che ci deve andare piano.

SCORPIONE: molto emotivo e orgoglioso, da una rottura si sente ossessionato e danneggiato. Non farà altro che parlare della rottura e chiedersi il perché sia successo.

SAGITTARIO: la rottura di un rapporto lo aiuterà a cercare dei nuovi orizzonti, dovrebbe solo cercare un pò di tempo per togliere tutte le cose vecchie da mezzo.

CAPRICORNO: questo è un segno che sa accettare abbastanza bene quando finisce una storia accettando la realtà e cercandosi qualche distrazione per dimenticare.

ACQUARIO: una persona molto fredda, analizza i fallimenti e i successi basandosi sull’esperienza personale.

PESCI: preferiscono non avere delle relazioni morbose e per questo un eventuale rottura non gli porta chissà quali scompensi.

