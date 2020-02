Segnali radio misteriosi arrivano dallo spazio profondo e si ripetono ogni 16 giorni

Una galassia vicina ci sta parlando. Una serie di segnali radio, lunghi solo millisecondi, arrivano dallo spazio ogni 16 giorni. Sono abbastanza potenti da illuminare il cielo. Ma nessuno sa perché. Il fenomeno dei Fast Radio Bursts (FRB) è stato rilevato per la prima volta dai radioastronomi australiani presso il Parkes Telescope nel 2007. È un bagliore di energia elettromagnetica, con l’intensità di decine di milioni di soli. Da allora sono state rilevate più di 100 ripetizioni di questo misterioso fenomeno.

Inizialmente, si pensava che fossero casuali. Ma, negli ultimi anni, una frazione è stata vista ripetersi. Ora, diversi lampi radio recentemente scoperti stanno dando una grossa mano nel capire come funzionano. Il progetto canadese Fast Radio Burst per esperimenti di mappatura dell’intensità dell’idrogeno (CHIME / FRB) ha scoperto che un segnale chiamato FRB 180916 è particolarmente ripetitivo.

Guardando tra settembre 2018 e ottobre 2019, si sono registrati segnali radio per quattro giorni, seguiti da 12 giorni di silenzio. Questo ciclo di 16,35 giorni è stato ripetuto molte volte. Il team di ricerca guidato dall’Australia scrive in uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters: “La scoperta di una periodicità di 16,35 giorni in una fonte FRB ripetuta è un indizio importante sulla natura di questo oggetto.”

Il problema è che questa posizione è completamente diversa da quella attribuita ad altri FRB. È una tipica galassia a spirale di medie dimensioni, come la Via Lattea. Un FRB ripetuto è stato rintracciato in una tumultuosa galassia nana metallica. Tre esplosioni non ripetute provenivano da antiche, enormi galassie con piccoli segni di nuova formazione stellare. I ricercatori ipotizzano che la fonte di FRB 180916. J0158 + 65 potrebbe essere in orbita rapida attorno a un piccolo oggetto, come un buco nero.

Ciò spiegherebbe un ciclo periodico: la quantità di tempo necessaria affinché il raggio radio ritorni al punto in cui era diretto verso la Terra. Un’altra squadra che ha esaminato gli stessi dati ipotizzava che il segnale potesse essere espulso da una stella di neutroni. Se questo fosse in un sistema binario con un’altra stella, i venti stellari della seconda stella potrebbero produrre un effetto distorsivo. Ma nessuna delle due spiegazioni è perfetta. Gli FRB rimangono ancora oscuri. Ma la scoperta di un ritmo chiaro rappresenta una nuova intuizione significativa.