Sei mesi di coronavirus: i misteri che gli scienziati stanno ancora cercando di risolvere

Alla fine di dicembre 2019, sono emerse notizie di una misteriosa polmonite a Wuhan, in Cina, una città di 11 milioni di persone nella provincia sud-orientale di Hubei. La causa, hanno rapidamente determinato gli scienziati cinesi, è stata un nuovo coronavirus correlato al virus SARS emerso in Cina nel 2003, prima di diffondersi a livello globale e uccidere quasi 800 persone. Sei mesi e più di dieci milioni di casi confermati dopo, la pandemia di COVID-19 è diventata la peggiore crisi di salute pubblica in un secolo. Più di 500.000 persone sono morte in tutto il mondo. Ha anche catalizzato una rivoluzione nella ricerca, in quanto scienziati, medici e altri studiosi hanno lavorato a rotta di collo per capire COVID-19 e il virus che lo provoca: SARS-CoV-2.

Sono ancora tanti i misteri che gli scienziati di tutto il mondo stanno cercando di risolvere sul nuovo coronavirus

Hanno imparato come il virus entra e dirotta le cellule, come alcune persone lo combattono e altre invece muoiono. Hanno identificato farmaci a beneficio dei pazienti più malati e molti altri potenziali trattamenti sono in lavorazione. Hanno sviluppato quasi 200 potenziali vaccini , il primo dei quali potrebbe essere dimostrato efficace entro la fine dell’anno.

Ma per ogni intuizione su COVID-19, emergono più domande e altre persistono. Uno degli aspetti più sorprendenti di COVID-19 sono le nette differenze nelle esperienze della malattia. Alcune persone non sviluppano mai sintomi, mentre altre, apparentemente sane, hanno una polmonite grave o addirittura fatale. “Le differenze nei risultati clinici sono drammatiche”, afferma Kári Stefánsson, genetista e amministratore delegato di DeCODE Genetics a Reykjavik, il cui team è alla ricerca di varianti geniche umane che potrebbero spiegare alcune di queste differenze.

Gli immunologi stanno lavorando febbrilmente per determinare quale potrebbe essere l’immunità alla SARS-CoV-2 e quanto tempo potrebbe durare. Gran parte dello sforzo si è concentrato sugli “anticorpi neutralizzanti”, che si legano alle proteine ​​virali e prevengono direttamente l’infezione. Gli studi hanno scoperto che i livelli di anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 rimangono elevati per alcune settimane dopo l’infezione, ma in genere iniziano a calare.Tutti i virus mutano quando infettano le persone e SARS-CoV-2 non fa eccezione. Gli epidemiologi molecolari hanno usato queste mutazioni per tracciare la diffusione globale del virus.

Ma gli scienziati sono anche alla ricerca di cambiamenti che incidano sulle sue proprietà, ad esempio rendendo alcuni lignaggi più o meno virulenti o trasmissibili. “È un nuovo virus; se è diventato più grave, è qualcosa che vorresti sapere ”, afferma David Robertson, un biologo computazionale dell’Università di Glasgow, nel Regno Unito, il cui team sta catalogando le mutazioni SARS-CoV-2. Tali mutazioni hanno anche il potenziale per ridurre l’efficacia dei vaccini, alterando la capacità degli anticorpi e delle cellule T di riconoscere il patogeno.

Un vaccino efficace potrebbe essere l’unica via d’uscita dalla pandemia. Attualmente ci sono circa 200 in via di sviluppo in tutto il mondo, con circa 20 in studi clinici. I primi studi di efficacia su larga scala per scoprire se il lavoro con i vaccini dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. Questi studi confronteranno i tassi di infezione da COVID-19 tra le persone che assumono un vaccino e quelle che ricevono un placebo.

La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che il coronavirus SARS-CoV-2 abbia probabilmente avuto origine in pipistrelli, in particolare pipistrelli a ferro di cavallo. Questo gruppo ospita due coronavirus strettamente correlati a SARS-CoV-2. Uno, chiamato RATG13, è stato trovato 8 in pipistrelli a ferro di cavallo intermedi ( Rhinolophus affinis ) nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan nel 2013. Il suo genoma è identico al 96% a quello di SARS-CoV-2. Il secondo è RmYN02, un coronavirus trovato nei pipistrelli a ferro di cavallo malesi ( Rhinolophus malayanus ), che condivide il 93% della sua sequenza genetica con SARS-CoV-2.

Un’analisi completa 10 di oltre 1.200 coronavirus campionato da pipistrelli in Cina li indicano come la probabile origine del nuovo coronavirus. Ma lo studio non esclude la possibilità che il virus provenga da pipistrelli a ferro di cavallo di paesi vicini, tra cui Myanmar, Laos e Vietnam.

