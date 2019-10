Sta facendo molto notizia nel mondo della musica e dei giovanissimi la nuova canzone di Selena Gomez intitolata “Lose you to love me”, che letteralmente significa “ho perso te per amare me”. Se si ascolta la canzone e se se ne legge la traduzione, il testo è un riferimento vero e proprio al suo ex storico Justin Bieber il quale, dopo soli due mesi dalla definitiva rottura dalla Gomez, ha reso ufficiale la storia d’amore con Hailey Baldwin. Insomma, un vero e proprio romanzo d’amore che fa parlare e straparlare tantissimi giornali di gossip. Ma come avrà risposto la nuova signora Bieber a questo ritorno dell’ex storica di Justin?

Selena Gomez ritorna alla musica con un pezzo in cui grida il suo dolore a Justin Bieber

Una canzone struggente, con un testo altrettanto struggente ed una musica di sottofondo che sembra un lamento.

Selena Gomez, amatissima dai giovanissimi e non, è tornata e grida tutto il suo dolore all’ex storico Justin Bieber ì, con il quale ha avuto una lunga e tormentata storia.

I due sono stati insieme otto anni tra tira e molla che hanno alimentato la cronaca rosa.

Non vogliamo parlare di tutta la loro storia d’amore, ma piuttosto del brano di Selena Gomez appena pubblicato che poco è piaciuto alla moglie di Bieber.

Quest’ultima, dopo aver probabilmente ascoltato la canzone dell’ex di suo marito, pubblica una storia su Instagram con la canzone I’ll Kill You.

I tre non si sono pronunciati sull’accaduto: certo è che l’ex stellina Disney ha tutto il diritto di esprimere il suo dolore così represso.

Ci sono dentro parole forti e si fa anche riferimento al periodo in cui la ragazza stava male, periodo in cui sembra che il ragazzo l’abbia abbandonata.

Comunque, abbandoniamo il discorso gossip ed avviciniamoci alla musica.

Lose You to Love Me è il primo singolo estratto dal nuovo album di Selena Gomez, in uscita l’anno prossimo.

Per la data della pubblicazione e per il titolo dell’album bisognerà attendere ancora qualche tempo.

Vediamo come proseguirà questa storia che tanto incuriosisce il mondo del gossip.

