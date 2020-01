Selezione di 109 Autisti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 14 gennaio 2020, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego. Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e indeterminato. Elenchiamo i posti disponibili regione per regione secondo la Tabella A, pubblicata nel bando di concorso.

Selezione per 109 Autisti Ministero della giustizia: posti disponibili

Abbiamo estrapolato dal bando di selezione per 109 Autisti, pubblicato dal Ministero della giustizia, la Tabella A con i posti disponibili regione per regione, nei vari distretti in base alle città. I lavoratori assunti copriranno i posti vacanti negli uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia e Toscana. La risorsa dovrà rimanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni. Ricordiamo che l’avviso è una chiamata mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, 56.

Selezione per 109 Autisti: Tabella A

Amministrazione centrale

Sede N. posti Roma 19

Basilicata

Distretto di Potenza

Sede N. posti Potenza 3

Calabria

Distretto di Catanzaro

Sede N. posti Catanzaro 4

Distretto di Reggio Calabria

Sede N. posti Reggio Calabria 4

Campania

Distretto di Napoli

Sede N. posti Napoli 10

Distretto di Salerno

Sede N. posti Salerno 3

Lazio

Distretto di Roma

Sede N. posti Roma 18

Liguria

Distretto di Genova

Sede N. posti Genova 9

Lombardia

Distretto di Milano

Sede N. posti Milano 2

Puglia

Distretto di Bari

Sede N. posti Bari 5

Distretto di Lecce

Sede N. posti Lecce 2

Sicilia

Distretto di Caltanissetta

Sede N.posti Caltanissetta 5

Distretto di Catania

Sede N. posti Catania 6

Distretto di Messina

Sede N. posti Messina 2

Distretto di Palermo

Sede N. posti Palermo 14

Toscana

Distretto di Firenze

Sede N. posti Firenze 3

