Semi: si tratta di alimenti piccolissimi, ma con grandissimi poteri anti-infiammatori, anti-tumorali e di rafforzamento del sistema immunitario. Allo stesso tempo di piccolissime dimensioni ma super preziosi, i semi sono fonte di benessere ed alleati vincenti per l’healthy life. Vediamone i principali

Semi di chia e di semi di lino:

I semi di chia sono piccolissimi e dai colori ambrati, ricchissimi di omega-3, di fibre e di calcio. Alcuni studi dimostrano come un consumo regolare di semi di chia, possa prevenire malattie del sistema cardiovascolare e di minimizzare il rischio di obesità. Si tratta di alimenti fortemente antiossidanti.

I semi di lino, invece, riducono l’ipertensione e l’osteoporosi. Anch’essi sono una vera fonte di Omega-3 e vengono consumati (per lo più crudi) principalmente dai vegetariani. Quelli di lino sono anche un ottimo rimedio contro la stitichezza cronica.

Semi di girasole, di zucca e di sesamo:

Un effetto benefico per il nostro organismo hanno anche i semi di girasole, spessissimo consumati nelle insalate per apportare grandissimi benefici senza aumentare troppo le calorie. Questi hanno, in aggiunta, il potere di nutrire il corpo con la vitamina E ed allontano i danni che possono essere provocati a livello cellulare.

Con i semi di zucca, invece, bisogna fare attenzione alle dosi. Un po’ come la frutta secca, anche i semi di zucca sono ottimi per il corpo, ma estremamente calorici (circa 550 calorie ogni 100 grammi di consumo). Con un occhio alle dosi, però, sono fonte di benessere quotidiano.

Lo stesso discorso vale per quelli di sesamo, ottimi come impanature per il pesce!

Come mangiarli e perché fanno bene al corpo:

Si sconsiglia fortemente la loro cottura, che sembrerebbe far perdere a questi preziosi alimenti ogni proprietà benefica. Il consumo dei semi dovrebbe avvenire invece così come li si trova in natura, ossia crudi. Un mix di essi può essere anche consumato a colazione nei cereali e con del latte fresco; in questo modo, il corpo si ricarica di energie e di benessere.

Sono poi ottimi da consumare nelle diete, poiché pare abbiano un forte potere dimagrante. Ogni tipologia ha le sue proprietà, non vi resta che sperimentare in base alle vostre esigenze!

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube