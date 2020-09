Senza pasta: la dieta mediterranea rivoluzionaria. Quest’ultima è da sempre considerata tra le diete più ricche e complete, al punto da costituire parte del Patrimonio Unesco. Per chi ha problemi derivanti dall’assunzione della pasta ( gonfiore addominale, stitichezza e così via), il “senza pasta” mediterraneo può essere considerato una valida soluzione.

Senza pasta: la dieta mediterranea che non ti aspetti

Alimentarsi senza pasta in uno schema di dieta mediterranea è possibile. Il regime si basa su una prima fase in cui si elimina l’alimento ( e si nota l’eventuale insorgenza di miglioramenti dell’organismo) ed una seconda, volta a reintrodurre in piccole e studiate quantità l’alimento potenzialmente disturbatore. Si può usare in caso di celiachia, ad esempio, o per alcuni soggetti diabetici. Gli esempi di dieta mediterranea senza pasta sono tantissimi. A colazione, ad esempio, possono consumarsi i cereali accompagnati da latte e da yogurt e frutta secca o fresca.

A pranzo può consumarsi riso, couscous, legumi, orzo, farro. Gli spuntini sono sempre costituiti da frutta secca o fresca e gli stessi alimenti del pranzo possono essere consumati la sera, in alternativa al pesce come orata o spigola e a contorni di peperoni o patate. Una piccola quantità di pane integrale ( in genere non più di 30 grammi) può essere consumato la sera insieme ai contorni.

Cosa sapere prima di intraprendere questo regime alimentare:

Il senza pasta nella dieta mediterranea non è adatto a tutti. Ogni organismo ha le sue esigenze, per cui è sempre auspicabile farsi assistere da un medico o nutrizionista, in grado di contemperare le nostre esigenze caloriche e di alimenti con la dieta che abbiamo intenzione di intraprendere. Occhio anche al fatto che, eliminare completamente ogni genere di carboidrato, non sempre è positivo per il nostro organismo.

Le conseguenze possono farsi sentire anche nel giro di pochi anni. Sostituire la pasta con i cereali è una buona alternativa, ma prolungarla eccessivamente nel tempo e senza il controllo di un esperto può essere davvero rischioso. Il consiglio è sempre quello di reintrodurla gradatamente, anche per evitare il tanto temuto effetto yo-yo sulla bilancia. Appena si eliminerà la pasta il nostro peso calerà velocemente, ma senza un corretto equilibrio si può arrivare a pesare molto più del peso di partenza!

