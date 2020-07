Senzatetto trova una creatura misteriosa sul marciapiede

Un senzatetto ha trovato una strana creatura sul marciapiede a Stretford – ora vuole aiuto per scoprire di cosa si tratta. Tony Porter aveva trascorso la notte fuori dal centro commerciale Stretford quando ha trovato lo strano insetto sabato mattina. L’uomo ha dichiarato: “L’ho trovato stamattina. Stavo camminando per la strada. L’ho chiamato Jeffrey la creatura.” Il 26enne ha detto di aver pensato che fosse falso, fino a quando non ha visto che era ancora vivo. “Ho pensato di non aver mai visto niente del genere nel nostro paese. Stava per morire.”

L’uomo ha preferito non toccare l’animale temendo potesse essere velenoso e dunque ha usato una bottiglia per spostarlo. La creatura è morta poco dopo essersi imbattuta nel senzatetto. Tony ha preso il tram per Sale con Jeffrey e ha parlato con altre persone dell’insolito insetto. “Ho chiesto ad alcune persone di cosa si potesse trattare secondo loro e nessuna persona è stata in grado di dirmelo. La gente ha detto ‘non dovrebbe essere in questo paese’. “Qualcuno ha detto che sembra uno scarabeo egiziano. Voglio che qualcuno mi dica di cosa si tratta. Ha diversi colori. E’ davvero molto grande. Se collezionassi scarafaggi lo metterei in una cornice”, ha aggiunto.

