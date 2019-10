Serie A: classifica e punto della situazione dopo la 9^ giornata

Serie A classifica ad uno sbocco interessante dopo la 9^ giornata, quella che ha visto arrestarsi con un pareggio tutte le tre Big pretendenti al titolo. Facciamo un punto della situazione e vediamo la classifica.

Serie A: classifica che subisce tre frenate, ma la Juve resta in testa

Il punto della situazione per la Serie A classifica è piuttosto curioso dopo la 9^ giornata, una tornata di campionato che ha visto subire un arresto a tutte le tre principali pretendenti allo scudetto, tutte impegnate contro avversari di bassa classifica, ma tutte hanno pagato, probabilmente, le fatiche di Champions e, forse un effetto di superficialità e concentrazione. La Juventus è la prima ad aver fatto la frenata, sabato alle ore 15, in quel di Lecce, con uno scialbo 1-1, pur caratterizzato da qualche gol sprecato.

Fa ancora più notizia, probabilmente, la doppia frenata delle inseguitrici, ovvero l’Inter che pareggia in casa, contro il Parma, nel match di sabato pomeriggio, lasciandosi sfuggire la ghiotta occasione di sorpassare la Juventus ed il Napoli che nel pomeriggio di domenica si ferma sull 1-1 con la Spal, finendo per farsi addirittura sorpassare nel terzo posto dalla scatenata Atalanta che vince 7-1 contro l’ Udinese. Serie A Classifica che quindi mantiene le distanze immutate tra Inter, Juve e Napoli, col rammarico per chi inseguiva, di non aver preso vantaggio dalla frenata a sorpresa dei bianconeri.

Serie A classifica completa dopo la 9^ giornata

1- Juventus 23 pt 2- Inter 22 pt 3- Atalanta 20 pt 4- Napoli 17 pt 5- Roma 16 pt 6- Lazio 15 pt 7- Cagliari 15 pt 8- Parma 13 pt 9- Fiorentina 12 pt 10- Bologna 12 pt 11- Torino 11 pt 12- Milan 10 pt 13- Udinese 10 pt 14- Sassuolo 9 pt * 15- Verona 9 pt 16- Lecce 8 pt 17- Genoa 8 pt 18- Brescia 7 pt * 19- Spal 7 pt 20- Sampdoria 4 pt * una partita in meno

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062