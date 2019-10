Serie A news: Atalanta in apprensione per Zapata

Serie A news: sosta in nazzionale piuttosto dolente per tutto il tifo bergamasco e per gli appassionati del bel calcio giocato, di cui l’Atalanta di Gasperini è fiera esponente. Un infortunio ha colpito uno dei suoi calciatori chiave, l’attaccante Duvan Zapata, attuale vice cannoniere del torneo, con 6 reti.

Serie A news dell’ultima ora: infortunio per Duvan Zapata

E’ delle ultime ore la notizia di una lesione di primo grado per l’attaccante e bomber nerazzurro Duvan Zapata, una news che lascerà sicuramente infelice il suo tecnico Gian Piero Gasperini. L’attaccante è stato sottoposto ad accertamenti dopo il ritorno prematuro dal ritiro della nazionale colombiana, dove era convocato per sostenere le gare che hanno portato all’attuale sosta della Serie A. Il bomber dell’Atalanta ha riportato una probabile lesione di primo grado all’adduttore destro, ma a causa di un versamento gli esami verranno ripetuti lunedì prossimo. Da domani fino a lunedì stesso, il calciatore sosterrà terapie al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, infortunatosi durante una conclusione a rete nell’amichevole di Alicante sabato scorso contro il Cile. Ovviamente esclusa una sua presenza sabato nell’anticipo di campionato della sua Atalanta in casa della Lazio.

Serie A news: Atalanta al doppio confronto tra Lazio e Champions

Salterà quasi certamente la doppia sfida, piuttosto importante per la sua Atalanta, Duvan Zapata, quella col diretto avversario Ciro Immobile (7 reti per lui) e quella già decisiva per le sorti della qualificazione, contro il fortissimo Manchester City, di martedì 22 ottobre. Una brutta tegola quella giunta dall’ultima news per l’Atalanta e Gasperini. Si spera che il bomber colombiano possa rientrare prima di novembre. Si prevede che, al momento, il sostituto possa essere l’altro colombiano, Muriel.

