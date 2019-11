Serie A: risultati e sintesi della 11^ giornata

Serie A, si è quasi conclusa l’ 11^ giornata, manca all’appello il posticipo del lunedì sera, quello che si disputerà tra Spal e Sampdoria, alle ore 20,45. Ma quali sono i risultati e la sintesi della 11^ giornata? Scopriamolo in una breve analisi delle partite disputate tra sabato e domenica.

Serie A: risultati e la sintesi della giornata che sta per concludersi

Non cambia la vetta della classifica della Serie A, con la Juventus che vince di misura, in maniera solida e senza badare troppo allo spettacolo, un derby di Torino piuttosto ostico. Mentre tiene perfettamente il passo l’Inter che vince allo scadere il complicato match a Bologna. Crolla il Napoli a Roma, pur sprecando tantissimo, perdendo così le distanze dalla zona Champions. Cade, a sorpresa anche l’ Atalanta, in casa contro un Cagliari che invece inizia a guardare con interesse alla zona Europa. Chiude la domenica il match tra Milan e Lazio che vede i rossoneri ancora sopperire, con una prestazione positiva, contro una Lazio più organizzata e con un Immobile in più.

Serie A con tensioni sul campo del Verona, durante il match tra Verona e Brescia, con Balotelli infuriato verso i tifosi avversari per dei mugugni e fischi, probabilmente a sfondo razziale, piovuti dagli spalti di casa.

Serie A: risultati della 11^ giornata

Roma – Napoli 2-1

Bologna – Inter 1-2

Torino – Juventus 0-1

Atalanta – Cagliari 0-2

Genoa – Udinese 1-3

Verona – Brescia 2-1

Lecce – Sassuolo 2-2

Fiorentina – Parma 1-1

Milan – Lazio 1-2

Spal – Sampdoria oggi alle 20,45

Nel prossimo weekend si disputerà la 12^ giornata, prima di una sosta che vedrà tornare in campo le nazionali e la Serie A si fermerà fino a fine novembre.

