Serie tv che passione: ecco come seguirle gratis in streaming

Come tutti i fans delle serie TV sanno bene, esiste la possibilità di visionare, direttamente dal proprio pc o dai dispositivi mobili, le varie puntate delle proprie serie preferite in streaming, senza alcuna necessità di sostenere qualche costo particolare o di acquistare abbonamenti completi.

Con questo sistema, ognuno può rivedere le puntate più belle di ogni serie televisiva, oppure rimanere aggiornato e visionare gli episodi persi, senza l’obbligo di pagare un abbonamento per accedere ad un servizio specifico.

Infatti, grazie all’attento lavoro di verifica e selezione dello staff di informarea.it, scopriamo che internet offre la possibilità di guardare serie tv gratis in streaming sulle migliori piattaforme digitali.

Queste hanno tutte un catalogo molto ampio, che si estende in genere dai film, agli spettacoli, alle serie TV, ai cartoni animati, e che permettono di ottenere un periodo di prova senza alcun costo, o di accedere gratuitamente ai vari contenuti.

Si tratta di siti rigorosamente legali e autorizzati, che offrono la possibilità di visionare contenuti televisivi in streaming e serie HD TV, senza alcuna spesa.

I portali di streaming televisivo di Rai e Mediaset

I più noti portali che permettono di accedere a contenuti gratuiti in streaming sono indubbiamente RaiPlay e Mediaset Play. Entrambi offrono l’opportunità di visionare serie tv, documentari, film, concerti, cartoni animati e altri programmi trasmessi dai canali di Rai e delle reti Mediaset. I due portali permettono di guardare ogni genere di programma su pc così come di installare l’applicazione per smartphone e iPhone oppure di scaricare i contenuti desiderati.

Sia RaiPlay che Mediaset Play sono gratuiti, per accedere è sufficiente registrarsi, utilizzando l’indirizzo email oppure tramite l’account Facebook o Google.

PopCorn TV e gli altri siti di streaming gratuiti

Oltre ai due principali siti web realizzati da Mediaset e da Rai, sono disponibili online diversi altri portali dedicati allo streaming video gratis. Uno dei più noti è sicuramente PopCorn TV, la piattaforma realizzata da Delta Pictures, che mette a disposizione dei propri utenti un ampio catalogo di film, serie TV, telenovelas, sceneggiati e intrattenimento televisivo di vario genere.

Il servizio di DPlay permette invece di visionare gratis, in qualsiasi momento e con tutti i dispositivi digitali, i contenuti di Discovery Italia, una rete di canali televisivi distribuiti tramite Sky.

Il portale VodKey consente di accedere ad una vasta gamma di serie tv, film e altro, mettendo a disposizione i link per raggiungerli: il sito offre infatti tutte le informazioni per ogni singolo programma, insieme al link di accesso.

Questo significa che i programmi non sono direttamente disponibili sul portale: gli utenti vengono indirizzati verso la pagina web dove è possibile visionarli.

Vvvvid è il portale streaming preferito dagli appassionati di manga e anime, che offre anche una discreta programmazione di serie tv. Per accedere ai contenuti è necessario effettuare la registrazione.

Paramount Channel è il sito di riferimento per chi apprezza le serie tv americane, con possibilità di visionare i contenuti sia direttamente che on demand.

Servizi di streaming video a pagamento

Portali dedicati alle serie tv e all’intrattenimento televisivo in genere come Netflix, uno dei più noti e apprezzati di questo genere, la piattaforma streaming di Mediaset Infinity, e il servizio streaming online di Sky Now Tv, offrono una programmazione molto vasta, ma sono a pagamento. Permettono comunque di usufruire di un periodo free di un mese, prima che si attivi effettivamente l’iscrizione, durante il quale è possibile prendere visione di tutti i contenuti.

Amazon Prime Video, il portale streaming di Amazon, offre a sua volta un periodo di prova di 30 giorni ma è comunque utilizzabile gratuitamente dagli utenti che usufruiscono del servizio di Amazon Prime.

