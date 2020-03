Servizio a domicilio Xiaomi contro il Coronavirus

E’ tempo di restare a casa, tempo di barricarsi, lontano dal Coronavirus, per impedirne la diffusione del contagio. E’ tempo di servizio a domicilio anche per la cinese Xiaomi.

Coronavirus: servizio a domicilio per Xiaomi

Ormai, tutti hanno paura e se non hanno paura hanno l’obbligo di avere paura, restando a casa, impedendo di sviluppare relazioni sociali e contatti umani, in cui si potrebbe insidiare, serpifero, il Coronavirus che ha già accumulato migliaia e migliaia, se non milioni, di infetti in tutto il mondo, tra cui decine di migliaia di morti. In un numero un po’ più elevato di una comune influenza. A causa di questa ormai nota e temutissima pandemia, le consegne a casa e il servizio a domicilio sono diventate vere e proprie missioni eroistiche e quindi misure contenitive per molti prodotti. La Xiaomi si allinea a questa tendenza.

Xiaomi ha dunque adottato un nuovo servizio a domicilio. Un servizio post-vendita che è già attivo da alcuni giorni e tutti i clienti del produttore cinese possono usufruirne. Per attivare il servizio a domicilio di Xiaomi, dopo aver acquistato, ovviamente un loro prodotto che sia ancora in garanzia, potrete sfruttare l’assistenza porta a porta, contattando il loro numero 800 690 921. Nel caso di rimborso o sostituzione del prodotto, Xiaomi ha dunque ampliato il periodo di rimborso e reso fino a 45 giorni, per permettere al cliente di non andare ad una corsa contro il tempo, oltre a dargli la possibilità di ritiro, con servizio a domicilio, dello smartphone da riparare o rimborsare.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube