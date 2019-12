Sesso e alimentazione: ecco quale cibo non deve mai mancare a tavola per avere migliori prestazioni sessuali

In questi giorni di festa, tra Natale e Capodanno ci si passa più tempo con la famiglia e il proprio partner e per chi dedica più tempo alla famiglia potrebbero presentarsi delle occasioni per cui ci sia più tempo da dedicarsi al pertner a stare sotto le lenzuola. Molte volte, specialmente gli uomini si fanno la domanda se esiste del cibo che possa aiutare le prestazioni sessuali. Gli studi ci dicono che effettivamente per gli uomini questi alimenti esistono e che possono migliorare la libido degli uomini.

Vediamo quali sono i cibi che non devono mai mancare sulle tavole per aumentare le prestazioni sessuali degli uomini

Bisogna fare delle premesse, mangiare in modo sano fa bene al sesso anche se poi vedremo più avanti che ci sono degli alimenti che comunque danno qualcosa in più, anche una regolare attività fisica fa bene al sesso anche perché è alla base del benessere psicofisico di ognuno di noi. Invece dobbiamo stare lontani dall’alcol, aumenta il desiderio ma va a diminuire le prestazioni. Andiamo a vedere quali possono essere questi alimenti che aiutano l’uomo ad avere prestazioni sessuali migliori:

Bistecca: stimola il desiderio sessuale, contiene ferro, proteine, vitamina B, zinco, importanti sia per gli uomini che per le donne, aumenta la libido.

Zafferano: è un afrodisiaco naturale, migliora le prestazioni sessuali e il desiderio, aiuta anche a migliorare energia e resistenza.

Noci: migliora la fertilità e per chi mira ad una gravidanza gli vengono inseriti nella dieta dell’uomo, aumenta la vitalità dello spermatozoo.

Caffe’: stimola il cervello e aumenta l’eccitazione e di conseguenza il desiderio sessuale.

Lamponi e fragole: lo zinco che le contiene, ottimo per uomo e donne, aumenta la libido, per gli uomini è importante immagazzinare zinco, va a ridursi durante il rapporto ssessuale.

Pesche: contengono vitamina C, combattono l’infertilita’, migliorano la qualità dello sperma.

Avocado: contiene la vitamina B6 che aiuta a stabilizzare gli ormoni e l’acido folico aiuta la circolazione del sangue e di conseguenza nei corpi cavernosi.

Uova: sono ottime nella disfunzione erettile per il loro contenuto di aminoacido L-arginina.

Anguria: il suo contenuto di citrullina, ottima per l’erezione migliorando la libido.

Cioccolato: trasmette benessere e migliora l’umore, ottime componenti per avere degli ottimi rapporti sessuali.

Mandorle: contengono arginina, mantiene l’erezione e rilassa i vasi sanguigni.

