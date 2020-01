Sgonfiare l’addome e bruciare i grassi: si può con il succo di zenzero

Gli obiettivi di molte persone sono quelli di affrontare il nuovo anno cercando di riprendere un’alimentazione salutare e a perdere peso, molti addirittura si scrivono in palestra per cercare di arrivare in forma alla prova costume, altri cercano alleati e lo trovano nel succo di zenzero.

Vediamo come il succo di zenzero aiuta a sgonfiare l’addome e a bruciare i grassi

La prima cosa che riesce a fare lo zenzero grazie alle sue qualità è quella di disintossicare il corpo, grazie al suo contenuto di shogaoli e gingeroli, sostanze con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che aiutano tanto a migliorare la digestione, prevengono obesità, prevengono il sovrappeso, eliminano i radicali liberi, rafforzano il sistema immunitario e prevengono danni cardiovascolari.

Lo zenzero dimagrante si associa a vari benefici che ora andremo a vedere:

Bilancia i livelli sia dei trigliceridi, sia del glucosio, regola i livelli del colesterolo

Va ad aumentare il potere della digestione, accelera il transito intestinale, combatte la distensione addominale e infine aiuta a sgonfiare

L’uso dello zenzero aiuta a bruciare più calorie, aumenta i livelli di energia e ci aiuta a stare più in forma durante la giornata e ci fa stare meglio migliorandoci l’umore

Aiuta ad accelerare il metabolismo, ottimo alleato per il corpo quando si tratta di spendere energie.

Il consiglio che si può dare in generale è quello di consumare lo zenzero la mattina quando vi svegliate a stomaco vuoto, prima di fare la colazione. Il suo grande potere diuretico vi accompagna per tutta la giornata e in contemporanea con una dieta sana serve tanto a disintossicare il corpo, combatte la ritenzione idrica e aiuta a liberare il colon da rifiuti e tossine che si vanno a depositare in lui.

Andiamo a vedere come si prepara il succo di zenzero

Ingredienti:

1 limone

1 pezzo medio di zenzero

1 tazza d’acqua

1 cetriolo

1 cucchiaio di gel di aloe vera

Preparazione:

Innanzitutto prendere limone e cetriolo e lavarli e disinfettarli bene, poi passare a sbucciare cetriolo e zenzero e tagliarli a pezzi medi. Prima di frullare mettere tutto insieme lo zenzero, il cetriolo, il gel di aloe vera, l’acqua e premere poi il succo di limone.

Frullare il tutto fino a quando non si è ottenuta una bella crema; adesso bisogna consumarlo subito e l’importante è di stare a stomaco vuoto. Se riuscirete a berlo per 12 giorni consecutivi abbinandogli una dieta sana, avrete dei risultati a dir poco eccellenti.

