Nella legge di Bilancio 2020, all’articolo 1 comma 503, è stata istituito un nuovo sgravio contributivo del 100% per chi avvia una attività agricola nel 2020. Le iscrizioni alla previdenza dell’agricoltura che danno diritto allo sgravio contributivo sono quelle effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. Attenzione, però, per fruire dello sgravio per 2 anni è necessaria la presentazione della domanda in maniera tempestiva.

Sgravio contributivo agricoltori

Per chi avvia un’attività agricola nel corso del 2020 c’è la possibilità di fruire di un sgravio contributivo totale per 2 anni a patto che la domanda di ammissione pervenga all’INPS entro 210 giorni dall’avvio dell’attività. Scaduto il termine dei 210 giorni l’INPS non accoglierà le domande anche se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti.

Con il messaggio INPS numero 2787 del 2020, quindi, l’istituto fissa i paletti per accedere allo sgravio.

Nel messaggio l’INPS chiarisce che l’esonero contributivo, per due anni dall’iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti e IAP, riguarderà soltanto chi ha avviato un’attività agricola tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2020. L’INPS chiarisce che saranno accolte soltanto le domande pervenute entro i 210 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che lo sgravio contributivo totale che permette di avere 2 anni di contributi gratuiti è valido solo per gli under 40. Soltanto chi avvia un’attività agricola nel corso del 2020 e rientra negli under 40, quindi, ne potrà fruire.

L’INPS comunica, inoltre, che essendo lo sgravio regolato dalla norma de minimis comunitaria, lo stesso istituto provvederà al controllo del massimale stabilito. All’accettazione della domanda i richiedenti riceveranno comunicazione dall’istituto che inviterà all’accesso al cassetto previdenziale per il controllo dell’esito dell’istanza.

In caso di accettazione, poi, gli eventuali avvisi di pagamento, anche riferiti a periodi pregressi, saranno rielaborati tenendo conto dello sgravio contributivo al 100% riconosciuto.

